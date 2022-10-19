В Україні почали виробляти плаваючі автомобілі

У Полтаві відкрилося виробництво плаваючих колісних всюдиходів «Торнадо». На всюдиході встановлений японський двигун KUBOTA об’ємом 2,4 літри, повідомляє «Полтавська хвиля».

«Торнадо» — це транспортний засіб високої прохідності, для пересування в умовах бездоріжжя. Завдяки мінімальному радіусу розвороту «Торнадо» гарно маневрує між деревами. Багатоповоротна система повороту дозволяє всюдиходу розвертатися практично на місці.

Повідомляється, що зараз розробляють ще декілька моделей всюдиходів.





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