В Україні почали виробляти плаваючі автомобілі

У Полтаві відкрилося виробництво плаваючих колісних всюдиходів «Торнадо». На всюдиході встановлений японський двигун KUBOTA об’ємом 2,4 літри, повідомляє «Полтавська хвиля» .

«Торнадо» — це транспортний засіб високої прохідності, для пересування в умовах бездоріжжя. Завдяки мінімальному радіусу розвороту «Торнадо» гарно маневрує між деревами. Багатоповоротна система повороту дозволяє всюдиходу розвертатися практично на місці.

Повідомляється, що зараз розробляють ще декілька моделей всюдиходів.