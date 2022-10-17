В Україні випробували єдиний у країні надшвидкісний болід: фото

На столичному автодромі "Чайка" випробування пройшов надшвидкісний драгстер White Rocket.

Про це пише тематичне видання Topgir.

Драгстер White Rocket розробили у Сполучених Штатах спеціально для чемпіонатів України та Європи. Під час подібних випробувань надшвидкісний болід проїхав 402 м усього за 7 секунд.

Через повномасштабне вторгнення незвичний драгстер не зміг вийти на старт змагань, проте автомобіль все одно приїхав до Києва. ВІд розробників White Rocket отримав величезний 11-літровий атмосферний двигун V8 з нітросом потужністю 1178 к. с.

Довжина боліда становить 8 метрів, а вага - майже 800 кг. Родстер White Rocket за дві секунди набирає швидкість до 100 кілометрів на годину, і такий самий проміжок часу необхідний для розгону до 200 км/год. На київському автодромі "Чайка" надшвидкісний болід не розганяли на повну, проте на ділянці в 250 метрів він розвинув швидкість до 200 км/год. Тепер українська команда спробує заявитися на змагання в ОАЕ, щоб в "бойових умовах" протестувати родстер.


Богдан Соловйов, Апостроф





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