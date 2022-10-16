Автогаз продовжує дорожчати: на скільки може підвищитися ціна на АЗС

В Україні впродовж тижня зафіксовано зростання вартості скрапленого газу, а ціни на паливо в майбутньому можуть далі зростати, інформує Апостроф .

Про це пише тематичне видання Enkorr.

Моніторинг роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95" виявив, що впродовж тижня на АЗС зросла вартість скрапленого газу на 46 копійок - до 26,85 гривні за літр.

Оператори ринку підвищення цін на паливо пояснюють тим, що відбулося оновлення запасів за рахунок ресурсу, з якого почали платити акциз.

"Якийсь час ми ще працювали на старих запасах, а сьогоднішній ресурс уже надходить із урахуванням акцизу, тому і відповідно реагуємо", - зазначив спеціаліст у коментарі журналістам.

У великій роздрібної мережі акциз автоматично додав до вартості автогазу 1,5-2 грн/л, і на подібні дії почали реагувати представники економного та середнього сегменту, у яких до цього моменту були найдешевші ціни. Більш того, як попереджає інсайдер, у майбутньому ціни на скраплений газ можуть далі зростати і досягти позначки у 29 гривен за літр.

"Окрім акцизу на ціну також впливають перебої з постачаннями ресурсу з Європи й ріст котирувань на нього. Якщо рахувати з огляду на останні котирування, то ціна в Україні може досягти 28-29 грн/л", - резюмував співрозмовник у коментарі журналістам.