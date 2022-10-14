У Парижі представлять новий електрофургон Renault: озвучено дату

У Франції й7 вересня відбудеться презентація нового електричного фургона. Йдеться про Kangoo E-Tech Electric.

Про це повідомляє 24tv.ua, інформує Апостроф .

Фахівці розповіли про характеристики нової автівки. Основні особливості у вигляді:

комфортного другого ряду та наявністю більшого простору, аніж у будь-якого іншого транспортного засобу такої категорії: три місця для дорослих, повітряний дефлектор.

близько 49 літрів місця для зберігання, зокрема скриньки Easy Life;

об'ємного багажного відділення на 850 л з можливістю збільшення до 2,5 тис. літрів завдяки зсувній конструкції другого рядка сидінь;

інноваційних рейлінгів, які налаштовуються без використання інструментів, завдяки чому - завжди буде вільне місце для різних вантажів;

14 систем допомоги автомобілісту, зокрема автоматизація другого рівня, для більшої безпеки.

Відомо, що фургон оснащений літій-іонною батареєю на 45 кВт·год повної корисної ємності. Вона складається з восьми окремих модулів. Запас ходу - до 285 км (чого достатньо для щоденних завдань).

Гарантія на електричну батарею - вісім років або 160 тисяч кілометрів пробігу. Якщо їхня ємність впаде нижче 70% номінальної (SoH), то компанія їх замінить.

"Новий Kangoo E-Tech Electric має 90 кВт двигун, що видає 245 Нм крутного моменту для плавного та впевненого руху за будь-яких обставин. Режим Eco обмежує максимальну швидкість транспортного засобу (110 км/год) та потужність (56 кВт), збільшуючи таким чином запас ходу", - пише видання.