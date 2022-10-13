Хороша новина для водіїв: буде постачання зимового ДП

В Україні цієї зими продаватимуть морозостійке дизельне паливо, незважаючи на те, що старих джерел постачання зараз вже немає. Такої думки дотримується директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

Хороша новина для водіїв: буде постачання зимового ДП

Раніше директор мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін зробив прогноз, що взимку Україна залишиться без морозостійкого дизельного палива, оскільки його немає в Європі, звідки тепер наша країна отримує практично все автомобільне паливо.

Однак, Сергій Куюн упевнений, що морозостійкий дизель буде в Україні. Щоправда, ціна на нього буде ринковою. Яка конкретно – зараз важко робити прогноз.

Куюн наголосив, що в Європі також є морозостійке дизельне паливо. Його, наприклад, продають трейдери з Німеччини, Польщі та Литви. Наразі з ними українські компанії ведуть переговори про постачання такого виду палива. Все питання у ціні.

Хороша новина для водіїв: буде постачання зимового ДП

Крім того, українські трейдери почали експериментувати із додаванням у паливо морозостійких присадок. Тобто це також може стати джерелом морозостійкого дизеля.

Тим часом, в Україні наразі середня вартість бензину А-95 становить 49,41 грн/літр, бензину А-95+ – 50,11 грн/літр, а дизельного палива – 53,35 грн/літр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні можуть почати випускати серійно нові всюдиходи-амфібії "Торнадо".


Максимов Віталій, Тудей





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