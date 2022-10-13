Стало відомо, яка похибка у камер автофіксації швидкості в Україні

В Україні з 2020 року працюють камери автофіксації порушення ПДР. Деякі водії за ними одержують штрафи, навіть якщо швидкість перевищена на 1 кілометр. Сьогодні ми розповімо про те, яка похибка у камер при вимірі швидкості.

Стало відомо, яка похибка у камер автофіксації швидкості в Україні

Згідно з національним стандартом, межі допустимої похибки вимірювань швидкості руху транспортних засобів не повинні перевищувати ±3 км/год. Тобто 3 кілометри – це спеціально закладена похибка у роботі приладу.

Таким чином, у населених пунктах, згідно з правилами дорожнього руху, порушенням швидкісного режиму вважатиметься - 50+20+3 км/год = 73 км/год.

При цьому частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено відповідальність за перевищення встановленої швидкості руху на величину понад 20 км/год - передбачається штраф у розмірі 340 гривень. Якщо встановлена швидкість перевищена на понад 50 км/год, то штраф становить 1700 гривень.

Стало відомо, яка похибка у камер автофіксації швидкості в Україні

Штраф за порушення ПДР, зафіксоване камерами автофіксації, слід сплатити протягом 15 днів після отримання відповідного повідомлення. Якщо цього не станеться, його стягує в подвійному розмірі Виконавча служба. Якщо цей штраф сплатити протягом перших 10 днів, він знижується на 50%.

Нагадаємо, в Україні в лютому 2022 року з метою безпеки вимкнули всі камери автофіксації порушень ПДР. Однак у травні їх знову включили, оскільки стало більше ДТП через перевищення швидкості.

Раніше експерти попередили водіїв, що взимку в Україні не буде морозостійкого дизельного палива.


Максимов Віталій, Тудей





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