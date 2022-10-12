Наслідки обстрілів: в Україні припинили видавати посвідчення водія

В Україні 12 жовтня призупинили видачу посвідчень водія. Також сервісні центри МВС припинили тимчасово надання решти послуг українським автомобілістам. Про це повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС.

Причина цього - через перебої з електроенергією, викликані наслідками обстрілів російськими окупантами об'єктів цивільної інфраструктури, перестала працювати Національна автоматизована інформаційна система.

Сервісні центри МВС відновлять надання всіх послуг після припинення перебоїв з електрикою.

Нагадаємо, цього тижня російські окупанти завдали масованого удару крилатими ракетами та дронами-камікадзе по об'єкту громадянської інфраструктури України. Ударів, зокрема, зазнала енергетична інфраструктура. Через це у деяких містах з'явилися перебої з електрикою.

За словами голови парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, проблему з електрикою буде вирішено найближчими днями. Енергетики мають план, як відновити пошкоджені енергетичні об'єкти. Екстрені служби вже відновлюють постачання електрикою населеннних пунктів, що постраждали від російських атак.

Нагадаємо, раніше експерти заявили, що в Україні достатньо автомобільного палива, тому паливної кризи після обстрілу російськими окупантами українських міст не буде.