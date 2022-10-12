Українські АЗС підняли ціни на автогаз

В Україні за один день середня вартість автогазу подорожчала на 7 копійок – до 26,59 грн за один літр. Так ринок відреагував на збільшення вартості в опті палива для автомобілів із ГБО.

Українські АЗС підняли ціни на автогаз

Найпомітніше автогаз подорожчав у мережах Нефтек (на 50 копійок за літр), Олас та ZOG (на 40 копійок).

Найдешевше заправити автомобілі із ГБО зараз можна на заправках Укрнафти. Там автогаз продають за 25,72 гривні/літр. Найдорожче автогаз зараз продають у мережах ZOG (27,90 гривень/літр), BVS (27,79 гривень) та у мережі Автотранс (27,78 гривень).

Як ми вже говорили, раніше відбулося підвищення цін на автогаз на оптовому ринку. Експерти це пояснюють трьома причинами. По-перше, останнім часом відбулося збільшення попиту на автогаз (зокрема, з боку промислових підприємств). По-друге, запровадження з 1 жовтня 2022 року акцизу на скраплений газ, який скасували у березні. Наразі акциз на автогаз становить 52 євро за 1000 літрів.

Українські АЗС підняли ціни на автогаз

По-третє, проблеми із постачанням зрідженого газу з Європи. Це пов'язано насамперед із логістикою.

Нагадаємо, в Україні також з 1 жовтня запровадили акциз на бензин та дизельне паливо. Експерти очікують, що це спричинить невелике підвищення цін.

Раніше експерти прокоментували черги на українських АЗС та пояснили, що дефіциту палива немає.


Максимов Віталій, Тудей





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