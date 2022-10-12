Українські АЗС підняли ціни на автогаз

В Україні за один день середня вартість автогазу подорожчала на 7 копійок – до 26,59 грн за один літр. Так ринок відреагував на збільшення вартості в опті палива для автомобілів із ГБО.

Найпомітніше автогаз подорожчав у мережах Нефтек (на 50 копійок за літр), Олас та ZOG (на 40 копійок).

Найдешевше заправити автомобілі із ГБО зараз можна на заправках Укрнафти. Там автогаз продають за 25,72 гривні/літр. Найдорожче автогаз зараз продають у мережах ZOG (27,90 гривень/літр), BVS (27,79 гривень) та у мережі Автотранс (27,78 гривень).

Як ми вже говорили, раніше відбулося підвищення цін на автогаз на оптовому ринку. Експерти це пояснюють трьома причинами. По-перше, останнім часом відбулося збільшення попиту на автогаз (зокрема, з боку промислових підприємств). По-друге, запровадження з 1 жовтня 2022 року акцизу на скраплений газ, який скасували у березні. Наразі акциз на автогаз становить 52 євро за 1000 літрів.

По-третє, проблеми із постачанням зрідженого газу з Європи. Це пов'язано насамперед із логістикою.

Нагадаємо, в Україні також з 1 жовтня запровадили акциз на бензин та дизельне паливо. Експерти очікують, що це спричинить невелике підвищення цін.

Раніше експерти прокоментували черги на українських АЗС та пояснили, що дефіциту палива немає.