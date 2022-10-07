У VW Golf з'явиться нова топова версія

Компанія Volkswagen почала тестувати новий Volkswagen Golf, який може стати новим топовим варіантом Гольфу. Фотошпигуни вже встигли сфотографувати цю новинку.

У VW Golf з'явиться нова топова версія

Зараз "гарячим" хетчбеком VW Golf є версія Golf R. Але, схоже, скоро у цієї моделі буде більш спортивний варіант. Зважаючи на все, він створений на базі спеціальної версії Golf R 20th Anniversary Edition, яка з'явилася в Європі на початку 2022 року. Щоправда, ще не ухвалено остаточного рішення про випуск цієї новинки.

Зараз Golf R оснащується чотирициліндровим 2,0 л двигуном з турбонаддувом потужністю 315 к.с. і 400 Нм крутного моменту. Він працює разом із шестиступінчастою механічною коробкою передач або з 7-ступінчастою трансмісією DSG. Привід – повний. Коштує такий "гарячий" хетчбек від 44 290 доларів.

У VW Golf з'явиться нова топова версія

Нагадаємо, раніше Volkswagen почав тестувати на дорогах загального користування оновлений Golf. Він отримає нове обладнання та нову інформаційно-розважальну систему, як у електромобілів Volkswagen ID.4, ID.5, і ID.Buzz.

Volkswagen планує за кілька років випустити на ринок Golf дев'ятого покоління. Він, як і раніше, буде оснащуватися двигунами внутрішнього згоряння.

У VW Golf з'явиться нова топова версія

Раніше стало відомо, що Volkswagen може зняти з конвеєра Golf.


Максимов Віталій, Тудей





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