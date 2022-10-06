Ford почав тестувати оновлений кросовер Explorer

Компанія Ford почала тестувати на дорогах загального користування у США оновлений кросовер Ford Explorer ST. Фотошпигуни вже встигли сфотографувати цю новинку.

Ford почав тестувати оновлений кросовер Explorer

Новий Ford Explorer ST тестують у сильному камуфляжі спереду та ззаду, тобто саме там і відбулися головні зміни у дизайні. Зокрема, оновлений Explorer ST, судячи з шпигунських фотографій, отримав нові бампери, нову решітку радіатора, нові фари і видозмінені задні ліхтарі.

Які зміни відбулися у салоні – поки що не зрозуміло. У Китаї Explorer оснащується великим 27-дюймовим горизонтальним сенсорним дисплеєм, який домінує над панеллю приладів. Можливо, американська версія цього кросовера також отримає такий гігантський дисплей.

Ford почав тестувати оновлений кросовер Explorer

Зараз Explorer ST оснащується 3,0 л двигуном EcoBoost V6 потужністю 400 к.с. і 565 Нм крутного моменту, який працює разом із 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Привід – передній чи повний. Чи модернізуватимуть цей мотор для оновленої версії – не відомо.

Ford навряд чи почне продавати оновлений Ford Explorer ST найближчим часом. Найімовірніше, цей кросовер з'явиться у другій половині 2023 року.

Ford почав тестувати оновлений кросовер Explorer

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ford відкликав майже 200 тисяч позашляховиків Ford Expedition і Lincoln Navigatore.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Зарплата понад 50 тисяч: в Україні з'явилися вакансії для водіївЗарплата понад 50 тисяч: в Україні з'явилися вакансії для водіїв
Укрзалізниця повернула гаряче меню до поїздів Інтерсіті+: які страви пропонують та скільки вони коштуютьУкрзалізниця повернула гаряче меню до поїздів Інтерсіті+: які страви пропонують та скільки вони коштують
Mercedes-Benz почав тестувати новий універсал E-ClassMercedes-Benz почав тестувати новий універсал E-Class
На чому їздять багаті українці, які втекли до Монако: фото елітних автоНа чому їздять багаті українці, які втекли до Монако: фото елітних авто
Володимир Дантес вирішив продати свою Tesla після скандальних твітів Ілона Маска
Блок рекламы


Похожие новости
Mercedes-Benz представив оновлений Mercedes A-ClassMercedes-Benz представив оновлений Mercedes A-Class
Mercedes-Benz почав тестувати новий універсал E-ClassMercedes-Benz почав тестувати новий універсал E-Class
У Європі з'явився оновлений Kia Soul EVУ Європі з'явився оновлений Kia Soul EV
Ford розробляє новий електричний спортивний кросоверFord розробляє новий електричний спортивний кросовер
Оновлений VW Golf отримає великий сенсорний дисплейОновлений VW Golf отримає великий сенсорний дисплей
Малий, а вдалий: ТОП-4 найнадійніших кросоверів з турбомоторомМалий, а вдалий: ТОП-4 найнадійніших кросоверів з турбомотором
Оголошено ціни на оновлений Mitsubishi Outlander PHEVОголошено ціни на оновлений Mitsubishi Outlander PHEV
У Європі помітили оновлений Kia SorentoУ Європі помітили оновлений Kia Sorento
Дешевий кросовер популярної в Україні марки несе загрозу
У Києві адвокат викрав два кросовери Audi Q7У Києві адвокат викрав два кросовери Audi Q7
Последние новости
Подгружаем последние новости