Ford почав тестувати оновлений кросовер Explorer

Компанія Ford почала тестувати на дорогах загального користування у США оновлений кросовер Ford Explorer ST. Фотошпигуни вже встигли сфотографувати цю новинку.

Новий Ford Explorer ST тестують у сильному камуфляжі спереду та ззаду, тобто саме там і відбулися головні зміни у дизайні. Зокрема, оновлений Explorer ST, судячи з шпигунських фотографій, отримав нові бампери, нову решітку радіатора, нові фари і видозмінені задні ліхтарі.

Які зміни відбулися у салоні – поки що не зрозуміло. У Китаї Explorer оснащується великим 27-дюймовим горизонтальним сенсорним дисплеєм, який домінує над панеллю приладів. Можливо, американська версія цього кросовера також отримає такий гігантський дисплей.

Зараз Explorer ST оснащується 3,0 л двигуном EcoBoost V6 потужністю 400 к.с. і 565 Нм крутного моменту, який працює разом із 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Привід – передній чи повний. Чи модернізуватимуть цей мотор для оновленої версії – не відомо.

Ford навряд чи почне продавати оновлений Ford Explorer ST найближчим часом. Найімовірніше, цей кросовер з'явиться у другій половині 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ford відкликав майже 200 тисяч позашляховиків Ford Expedition і Lincoln Navigatore.