В Україні розмитнення євроблях знизилося на 5%

У вересні 2022 року в Україні розмитнили 15 700 б/в автомобілів на іноземних номерах, повідомив Укравтопром. Це на 5% менше, ніж у серпні поточного року та у 3,5 рази менше, ніж у вересні 2021 року.

В Україні розмитнення євроблях знизилося на 5%

До трійки найпопулярніших євроблях, що отримали у вересні 2022 року українську реєстрацію, увійшли Renault Megane, Volkswagen Golf та Volkswagen Passat. Як бачимо, трохи знизилося ввезення автомобілів Passat, які раніше посідали перше місце серед євроблях.

Замкнули п'ятірку найпопулярніших автомобілів, що ввозяться в Україну, Skoda Octavia і Ford Focus.

Загалом із січня по вересень 2022 року в Україні розмитнили 342 500 б/в автомобілів. Це на 4% менше ніж за аналогічний період 2021 року.

В Україні розмитнення євроблях знизилося на 5%

Нагадаємо, в Україні з квітня до 30 червня 2022 року можна було безкоштовно розмитнити будь-який автомобіль на іноземних номерах. З 1 липня розмитнення машин знову стало платним. Голова парламентського фінансового комітету Данило Гетьманцев раніше заявив, що більше безкоштовного розмитнення євроблях у нашій країні не буде. То була разова акція під час війни.

Раніше стало відомо, що в мобільному додатку Дія знову можна перевірити та сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані камерами автофіксації.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Зарплата понад 50 тисяч: в Україні з'явилися вакансії для водіївЗарплата понад 50 тисяч: в Україні з'явилися вакансії для водіїв
Укрзалізниця повернула гаряче меню до поїздів Інтерсіті+: які страви пропонують та скільки вони коштуютьУкрзалізниця повернула гаряче меню до поїздів Інтерсіті+: які страви пропонують та скільки вони коштують
Mercedes-Benz почав тестувати новий універсал E-ClassMercedes-Benz почав тестувати новий універсал E-Class
На чому їздять багаті українці, які втекли до Монако: фото елітних автоНа чому їздять багаті українці, які втекли до Монако: фото елітних авто
Володимир Дантес вирішив продати свою Tesla після скандальних твітів Ілона Маска
Блок рекламы


Похожие новости
Краще погано їхати, ніж гарно йти: яке авто можна купити в Україні до 30 000 гривеньКраще погано їхати, ніж гарно йти: яке авто можна купити в Україні до 30 000 гривень
Нову жорстку заборону запроваджують в Україні з 7 жовтня: що потрібно знатиНову жорстку заборону запроваджують в Україні з 7 жовтня: що потрібно знати
Заправити авто стало дорожче: ціни на паливо в УкраїніЗаправити авто стало дорожче: ціни на паливо в Україні
Названо найпопулярніші нові автомобілі в УкраїніНазвано найпопулярніші нові автомобілі в Україні
В Україні змінилися тарифи на поліси автострахування «Зелена картка»В Україні змінилися тарифи на поліси автострахування «Зелена картка»
В Україні знизилася вартість "Зеленої карти"В Україні знизилася вартість "Зеленої карти"
Зарплата понад 50 тисяч: в Україні з'явилися вакансії для водіївЗарплата понад 50 тисяч: в Україні з'явилися вакансії для водіїв
Привезли під час війни: в Одесі помітили унікальний спорткар – в Україні такий один, фотоПривезли під час війни: в Одесі помітили унікальний спорткар – в Україні такий один, фото
Кабмін шукає шляхи будівництва першого автобану в УкраїніКабмін шукає шляхи будівництва першого автобану в Україні
В Україні тепер потрібно сплачувати акцизи на автомобільне паливоВ Україні тепер потрібно сплачувати акцизи на автомобільне паливо
Последние новости
Подгружаем последние новости