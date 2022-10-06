В Україні розмитнення євроблях знизилося на 5%

У вересні 2022 року в Україні розмитнили 15 700 б/в автомобілів на іноземних номерах, повідомив Укравтопром. Це на 5% менше, ніж у серпні поточного року та у 3,5 рази менше, ніж у вересні 2021 року.

До трійки найпопулярніших євроблях, що отримали у вересні 2022 року українську реєстрацію, увійшли Renault Megane, Volkswagen Golf та Volkswagen Passat. Як бачимо, трохи знизилося ввезення автомобілів Passat, які раніше посідали перше місце серед євроблях.

Замкнули п'ятірку найпопулярніших автомобілів, що ввозяться в Україну, Skoda Octavia і Ford Focus.

Загалом із січня по вересень 2022 року в Україні розмитнили 342 500 б/в автомобілів. Це на 4% менше ніж за аналогічний період 2021 року.

Нагадаємо, в Україні з квітня до 30 червня 2022 року можна було безкоштовно розмитнити будь-який автомобіль на іноземних номерах. З 1 липня розмитнення машин знову стало платним. Голова парламентського фінансового комітету Данило Гетьманцев раніше заявив, що більше безкоштовного розмитнення євроблях у нашій країні не буде. То була разова акція під час війни.

Раніше стало відомо, що в мобільному додатку Дія знову можна перевірити та сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані камерами автофіксації.