У Hyundai Ioniq 6 запас ходу складе 614 км

Запас ходу нового електричного седана Hyundai Ioniq 6, чия офіційна прем'єра відбулася влітку 2022 року, складе від 429 км до 614 км, залежно від літій-іонної батареї.

Зокрема, у стандартній комплектації Hyundai Ioniq 6 оснащується електромотором та літій-іонною батареєю на 53 кВт/год, 2WD, та 18-дюймовими колісними дисками. У такого седана запас ходу за циклом WLTP сягає 429 км.

Версія з повним приводом, з батареєю на 77,4 кВт/год та з 20-дюймовими колісними дисками проїжджає на одній підзарядці батареї 545 км. У свою чергу, запас ходу у версії з 18-дюймовими колісними дисками становить 614 км.

Потрібно відзначити, що Ioniq 6 на одній підзарядці батареї може проїхати більше, ніж Tesla Model 3. Model 3 має максимальний запас ходу (у топовій комплектації) 602 км.

Батарею південнокорейського електричного седана за допомогою швидкого заряджання можна зарядити з 10% до 80% всього за 18 хвилин.

Нагадаємо, компанія Hyundai збудувала седан Hyundai Ioniq 6 на платформі E-GMP. Це дозволило створити електромобіль із просторим салоном та передовими технологіями.

Раніше повідомлялося, що компанія Hyundai розробила новий бюджетний мінівен.