Стали відомі подробиці про нові позашляховики Scout

Електричний позашляховик Scout та пікап цього відродженого бренду не створюватимуть на платформі MEB компанії Volkswagen. Ці новинки будуть справжніми позашляховиками, повідомив Autoblog із посиланням на інсайдерську інформацію.

Стали відомі подробиці про нові позашляховики Scout

Ще в 2021 році стало відомо, що Volkswagen планує відродити бренд Scout як новий автовиробник, який випускатиме електричні позашляховики та пікапи, зайнявши нішу, в якій зараз панує Rivian. Рішення про відродження цього бренду було ухвалено для того, щоб залучити більше американців до продукції Volkswagen.

За чутками, новий позашляховик Scout не копіюватиме автомобіль International Scout, який у 1960-х роках намагався конкурувати з Jeep. Але ця новинка отримає ретро-стиль та відмінні позашляхові характеристики. Тобто це буде справжній позашляховик.

Стали відомі подробиці про нові позашляховики Scout

Всі нові автомобілі бренду Scout оснащуватимуться лише електричною силовою установкою. Volkswagen вже має досвід розробки та продажу електромобілів, тому ми не сумніваємося, що автомобілі Scout отримають великий запас ходу і потужні електричні силові установки.

Очікується, що перші моделі Scout з'являться у продажу у 2026 році. Спочатку покупцям запропонують електричний пікап та електричний позашляховик. Як вони будуть називатись – ще не відомо. Щорічно планують випускати по 600 000 позашляховиків та пікапів Scout.

Раніше стало відомо, що Volkswagen може зняти з конвеєра Golf.


Максимов Віталій, Тудей





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