Заправити авто стало дорожче: ціни на паливо в Україні

Пальне в Україні здорожчало. Так, станом на вечір 4 жовтня бензин категорії А-92 підскочив у ціні на сім копійок — його можна придбати в середньому за 47,80 грн/л.

Вартість бензину категорії А-95 не змінилася – вона залишається на рівні 49,36 грн/л. А от бензин А-95+ здорожчав мінімально – з 50,13 до 50,15 грн/л, повідомляють «Факти.Life».

Середня ціна дизельного пального на українських АЗС коливається в межах 53,08 грн/л. Дизель також здорожчав мінімально.

Середні ціни на автогаз в Україні підскочили на сім копійок і становлять 26,10 грн.

Дизельне пальне за найнижчими цінами можна придбати на таких АЗС: Укр-Петроль (49,59 грн/л), БРСМ-Нафта (51,69 грн/л), UPG, Рур груп (52 грн/л), KLO (52,99 грн/л), Укрнафта, Авіас (53 грн/л).

Ціни на автогаз коливаються в таких межах: Укрнафта (25,16 грн), Авіас (25,26 грн), Рур груп (25,50 грн), KLO (26,03 грн).





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