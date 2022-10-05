2022-10-05
Український автомобіль витримав підрив на протитанковій міні - що від нього лишилося
«Українська бронетехніка» оприлюднила фото броньованого автомобіля «Новатор», який підірвався на протитанковій міні (8 кг тротила) під час виконання бойового завдання.
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«А цей «Новатор» ми відновимо», — написали на сторінці «Української бронетехніки». Головне, що люди не постраждали.
За словами військових, це була протитанкова міна. Отже, бронемашина витримала підрив 8 кг тротилу, що свідчить про значно вищий клас захисту, ніж заявлено.
Ми про це казали, ще до початку війни. На що здатен «Новатор» — дивіться у цьому відео: