У Європі з'явився оновлений Kia Soul EV

У Великій Британії почалися продажі оновленого електричного кросовера Kia Soul EV. Він коштує від 32 795 фунтів стерлінгів.

Зовнішньо оновлений Kia Soul EV отримав незначні зміни. Так, наприклад, він має новий логотип Kia. Покупцям його пропонують у двох комплектаціях – Urban та Explore.

Стандартна комплектація Urban оснащується літій-іонною батареєю на 39,2 кВт/год й електромотором потужністю 134 к.с. та 395 Нм кр.м. Запас ходу такої версії – близько 275 км. Розгін до 100 км/год займає 9,9 секунд при максимальній швидкості 156 км/год. Раніше такої версії не було.

Комплектація Explore оснащується літій-іонною батареєю на 64 кВт/год та електромотором. Запас ходу такої версії – близько 450 км. Розгін до 100 км/год займає 7,9 секунд при максимальній швидкості 167 км/год.

У стандартній комплектації є 17-дюймові легкосплавні колісні диски, світлодіодні фари, камера заднього виду, кілька систем активної безпеки (наприклад, запобігання лобовому зіткненню та утримання смуги руху), а також 7-дюймовий дисплей водія та 8-дюймовий сенсорний екран з можливістю підключення Android Auto та Apple CarPlay.

У комплектації Explore розмір сенсорного дисплея становить 10,25 дюймів, є задні датчики паркування, кермо з підігрівом, тоновані вікна, рейлінги на даху та інше.

Нагадаємо, раніше у Мережі вперше показали оновлений Kia Sorento.