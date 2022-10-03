У Європі з'явився оновлений Kia Soul EV

У Великій Британії почалися продажі оновленого електричного кросовера Kia Soul EV. Він коштує від 32 795 фунтів стерлінгів.

У Європі з'явився оновлений Kia Soul EV

Зовнішньо оновлений Kia Soul EV отримав незначні зміни. Так, наприклад, він має новий логотип Kia. Покупцям його пропонують у двох комплектаціях – Urban та Explore.

Стандартна комплектація Urban оснащується літій-іонною батареєю на 39,2 кВт/год й електромотором потужністю 134 к.с. та 395 Нм кр.м. Запас ходу такої версії – близько 275 км. Розгін до 100 км/год займає 9,9 секунд при максимальній швидкості 156 км/год. Раніше такої версії не було.

Комплектація Explore оснащується літій-іонною батареєю на 64 кВт/год та електромотором. Запас ходу такої версії – близько 450 км. Розгін до 100 км/год займає 7,9 секунд при максимальній швидкості 167 км/год.

У Європі з'явився оновлений Kia Soul EV

У стандартній комплектації є 17-дюймові легкосплавні колісні диски, світлодіодні фари, камера заднього виду, кілька систем активної безпеки (наприклад, запобігання лобовому зіткненню та утримання смуги руху), а також 7-дюймовий дисплей водія та 8-дюймовий сенсорний екран з можливістю підключення Android Auto та Apple CarPlay.

У комплектації Explore розмір сенсорного дисплея становить 10,25 дюймів, є задні датчики паркування, кермо з підігрівом, тоновані вікна, рейлінги на даху та інше.

Нагадаємо, раніше у Мережі вперше показали оновлений Kia Sorento.


Максимов Віталій, Тудей





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