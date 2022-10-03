Експерти розвіяли “осінній“ міф водіїв

Багато водіїв у нашій країні бояться заводити двигун, якщо автомобіль довго простояв під дощем. Вони побоюються вловити гідроудар, що може призвести до капітального ремонту двигуна. Експерти журналу "За кермом" стверджують, що це черговий міф, в який водіям вже давно настав час перестати вірити…

Експерти наголосили, що гідроудар загрожує тільки працюючому двигуну автомобіля, що в'їхав у глибоку калюжу, коли впускний отвір накриває вода.

При гідравлічному ударі вода через повітрозабірник повітряного фільтра потрапляє у циліндри силового агрегату. Як результат – зламані шпильки головки блоку циліндрів, деформація шатунів, порвана прокладка ГБЦ, і неминучий ремонт, дуже можливо, що дорогий.

В інших випадках гідроудар автомобілю не загрожує, навіть якщо він добу простояв під дощем (впускний отвір захований під капотом). Мотор може заповнитися водою, якщо відкрито капот і знято кришку повітряного фільтра при компонуванні його над двигуном, як у карбюраторних автомобілів.

До речі, деякі водії впевнені, що зловити гідроудар можна, навіть якщо заїхати на повному ходу в сніжну кучугуру. Насправді, це теж не відповідає дійсності. Сипучий сніг до двигуна не дістанеться.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як перевірити двигун при купівлі вживаного автомобіля.