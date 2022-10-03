2022-10-03
В Україні змінилися тарифи на поліси автострахування «Зелена картка»
МТСБУ переглянуло ціни у бік зменшення
Поліси подешевшають© Autoua.net
В Україні з 3 жовтня почали діяти нові тарифи на поліси "Зелена карта" для тих, хто виїжджає за кордон на авто. Про це повідомило Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).
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Тепер вартість "Зеленої карти" в гривнях на 15 днів для поїздок Європою буде знижено:
- Для легкових автомобілів з 913 грн. до 863 грн.;
- Для автобусів з 3429 грн. до 3244 грн.;
- Для вантажних автомобілів з 2153 грн. до 2037 грн.
Вартість "Зеленої карти" на один місяць коштуватиме:
- Для легкових автомобілів 1375 грн. (раніше 1453 грн.);
- Для автобусів - 4506 грн. (раніше 4763 грн);
- Для вантажних автомобілів - 2703 грн. (раніше 2858 грн.).
Вартість піврічного та річного полісів
- Для легкових автомобілів – 6103 грн. та 7555 грн. відповідно;
- Для автобусів – 15773 грн. та 29293 грн.;
- Для вантажних автомобілів – 12799 грн. та 24156 грн.
Артем Руденко, ZN.ua