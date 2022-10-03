В Україні змінилися тарифи на поліси автострахування «Зелена картка»

МТСБУ переглянуло ціни у бік зменшення

В Україні змінилися тарифи на поліси автострахування «Зелена картка»
Поліси подешевшають
© Autoua.net

В Україні з 3 жовтня почали діяти нові тарифи на поліси "Зелена карта" для тих, хто виїжджає за кордон на авто. Про це повідомило Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).

За повідомленням бюро, перераховано вартість страхових сертифікатів у бік зниження на 5,5%.

Тепер вартість "Зеленої карти" в гривнях на 15 днів для поїздок Європою буде знижено:

  • Для легкових автомобілів з 913 грн. до 863 грн.;
  • Для автобусів з 3429 грн. до 3244 грн.;
  • Для вантажних автомобілів з 2153 грн. до 2037 грн.

Вартість "Зеленої карти" на один місяць коштуватиме:

  • Для легкових автомобілів 1375 грн. (раніше 1453 грн.);
  • Для автобусів - 4506 грн. (раніше 4763 грн);
  • Для вантажних автомобілів - 2703 грн. (раніше 2858 грн.).

Вартість піврічного та річного полісів

  • Для легкових автомобілів – 6103 грн. та 7555 грн. відповідно;
  • Для автобусів – 15773 грн. та 29293 грн.;
  • Для вантажних автомобілів – 12799 грн. та 24156 грн.


Артем Руденко, ZN.ua





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