В Україні змінилися тарифи на поліси автострахування «Зелена картка»

В Україні з 3 жовтня почали діяти нові тарифи на поліси "Зелена карта" для тих, хто виїжджає за кордон на авто. Про це повідомило Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).

За повідомленням бюро , перераховано вартість страхових сертифікатів у бік зниження на 5,5%.

Тепер вартість "Зеленої карти" в гривнях на 15 днів для поїздок Європою буде знижено:

Для легкових автомобілів з 913 грн. до 863 грн.;

Для автобусів з 3429 грн. до 3244 грн.;

Для вантажних автомобілів з 2153 грн. до 2037 грн.

Вартість "Зеленої карти" на один місяць коштуватиме:

Для легкових автомобілів 1375 грн. (раніше 1453 грн.);

Для автобусів - 4506 грн. (раніше 4763 грн);

Для вантажних автомобілів - 2703 грн. (раніше 2858 грн.).

Вартість піврічного та річного полісів