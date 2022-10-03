В Україні знизилася вартість "Зеленої карти"

В Україні з 3 жовтня 2022 року на 5,5% знизилася вартість полісів міжнародного страхування "Зелена картка". Раніше такі поліси лише дорожчали.

В Україні знизилася вартість “Зеленої карти“

Зокрема, якщо раніше автомобіліст для виїзду до Євросоюзу на 15 днів за Зелену карту платив 913 гривень, то тепер – 863 гривні. Відповідним чином змінилися ціни і на поліс із тривалішими датами виїзду до країн Євросоюзу.

Нагадаємо, українські водії наразі можуть укладати договори страхування "Зелена карта" в електронному вигляді. Така можливість у них виникла з вересня поточного року. Але надалі електронний договір обов'язково потрібно роздрукувати, оскільки за потреби його пред'являють у паперовому вигляді. На жаль, в електронному вигляді такий документ поки що не приймають.

В Україні знизилася вартість “Зеленої карти“

Наприкінці лютого 2022 року в Україні у зв'язку із веденням військового стану українцям дозволили виїжджати за кордон на власних автомобілях без "Зеленої карти". Але у серпні цю вимогу в обов'язковому порядку знову повернули, оскільки покращилася ситуація з безпекою.

Тим часом, раніше стало відомо, що через мобільний додаток Дія тепер знову можна перевірити та сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані камерами автофіксації.


Максимов Віталій, Тудей





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