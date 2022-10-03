В Україні знизилася вартість “Зеленої карти“

В Україні з 3 жовтня 2022 року на 5,5% знизилася вартість полісів міжнародного страхування "Зелена картка". Раніше такі поліси лише дорожчали.

Зокрема, якщо раніше автомобіліст для виїзду до Євросоюзу на 15 днів за Зелену карту платив 913 гривень, то тепер – 863 гривні. Відповідним чином змінилися ціни і на поліс із тривалішими датами виїзду до країн Євросоюзу.

Нагадаємо, українські водії наразі можуть укладати договори страхування "Зелена карта" в електронному вигляді. Така можливість у них виникла з вересня поточного року. Але надалі електронний договір обов'язково потрібно роздрукувати, оскільки за потреби його пред'являють у паперовому вигляді. На жаль, в електронному вигляді такий документ поки що не приймають.

Наприкінці лютого 2022 року в Україні у зв'язку із веденням військового стану українцям дозволили виїжджати за кордон на власних автомобілях без "Зеленої карти". Але у серпні цю вимогу в обов'язковому порядку знову повернули, оскільки покращилася ситуація з безпекою.

Тим часом, раніше стало відомо, що через мобільний додаток Дія тепер знову можна перевірити та сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані камерами автофіксації.