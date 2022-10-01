Кабмін шукає шляхи будівництва першого автобану в Україні

Кабмін шукає можливості для будівництва першого концесійного автобану в Україні – Краковець-Львів. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кабмін шукає шляхи будівництва першого автобану в Україні

Цього тижня Шмигаль зустрівся у Києві з віце-президентом Європейського інвестиційного банку Терезою Червінською. Вони обговорили кілька питань, зокрема фінансування та завершення проекту першого концесійного автобану в Україні. Червінська пообіцяла, що ЄІБ розгляне можливість надання грошей на будівництво першого українського автобану.

Нагадаємо, будівництво першого автобану в Україні за маршрутом Краковець – Львів мало розпочатися у 2022 році. Однак, через повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ цього не сталося.

Кабмін шукає шляхи будівництва першого автобану в Україні

Згідно з планами, на автобані українські водії матимуть змогу їздити зі швидкістю 130 км/год. Проїзд концесійним автобаном буде для всіх безкоштовним. Держава щорічно робитиме виплати приватним інвесторам, які будуватимуть та обслуговуватимуть такі автомобільні дороги.

Слід зазначити, що навряд чи будівництво першого українського автобану розпочнеться до завершення війни. Це стане можливим під час повоєнного відновлення нашої держави.

Раніше експерти розповіли, що буде в Україні до кінця 2022 року з цінами на вживані автомобілі.


Максимов Віталій, Тудей





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