Оновлений VW Golf отримає великий сенсорний дисплей

Компанія Volkswagen планує у 2023 році почати продавати оновлений Volkswagen Golf. Судячи з шпигунських фотографій, що потрапили до Мережі, він отримає великий сенсорний дисплей, а також нові технології.

Оновлений VW Golf отримає великий сенсорний дисплей

VW Golf восьмого покоління випускають три роки. Це означає, що незабаром з'явиться його оновлена версія. І фотошпигуни це підтвердили. Вони помітили під час дорожніх тестів прототип оновленого Гольфу.

Які зміни відбудуться у дизайні оновленого Golf – не зрозуміло. Тестовий прототип, зважаючи на все, нічим не відрізняється від моделі поточного року випуску. Натомість у салоні будуть великі зміни. У тестового прототипу ми побачили великий сенсорний дисплей.

Оновлений VW Golf отримає великий сенсорний дисплей

Потрібно відзначити, що VW Golf восьмого покоління часто критикують за сенсорний екран. Водії скаржаться, що за допомогою сенсорного екрану важко керувати радіо та кліматичною системою (наприклад, на нерівній дорозі є проблеми з регулюванням гучності радіо). Тому вони закликають зробити ці функції аналоговими.

І хоча тестовий прототип оновленого Golf нічим не відрізняється від моделі поточного року випуску, ми не здивуємося, якщо серійна версія отримає нову радіаторну решітку і нові фари, як у ID.4.

Оновлений VW Golf отримає великий сенсорний дисплей

Коли Volkswagen офіційно представить оновлений Гольф - ще не відомо. За чутками, це може статися наприкінці 2023 року.

Раніше повідомлялося, що компанія Volkswagen може зняти з конвеєра VW Golf.


Максимов Віталій, Тудей





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