Малий, а вдалий: ТОП-4 найнадійніших кросоверів з турбомотором

Купуючи уживаний автомобіль на вторинному ринку автолюбитель проходить повз машини з наддувними двигунами, вважаючи їх ненадійними в експлуатації.

"Апостроф" дізнався, які є авто з турбомоторами, що за надійністю не поступаються класичним ДВС, інформує Апостроф .

Renault Arkana

У французького виробника Renault кросовер Arkana став першою машиною з наддувним двигуном TCe150 об'ємом 1,33 літра та потужністю 150 к.с.

У цього двигуна є некритичний недолік: двигун погано переносить перегрів, тому потрібно стежити за чистотою радіаторів.

Ford Kuga

Двигун EcoBoost об'ємом 1,5 л поставили на Ford, замінивши їм колишній 1,6-літровий, менш надійний двигун.

Слабким місцем у нього є досить швидке утворення нагару на впускних клапанах, тому періодично їх слід промивати.

Volkswagen Tiguan

Двигуни другої генерації ЕА211 на автомобілях концерну Volkswagen спокійно відпрацьовують 200 тисяч км і більше.

До недоліків можна віднести підвищену витрату масла та ланцюг ГРМ. Але на двигунах другого покоління при грамотному обслуговуванні та акуратній експлуатації він безвідмовно працює щонайменше до 150 тисяч км.

Volvo XC90

Двигун з індексом B5254T9, встановлений на Volvo, що відноситься до серії Modular, тішить гарною потужністю і надійністю.

У цього двигуна періодично можуть виникнути проблеми з фазообертачами, часто течуть сальники на автомобілях з пробігом, тому необхідно регулярно чистити радіатори.