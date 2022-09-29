Малий, а вдалий: ТОП-4 найнадійніших кросоверів з турбомотором

Купуючи уживаний автомобіль на вторинному ринку автолюбитель проходить повз машини з наддувними двигунами, вважаючи їх ненадійними в експлуатації.

"Апостроф" дізнався, які є авто з турбомоторами, що за надійністю не поступаються класичним ДВС, інформує Апостроф.

Renault Arkana

У французького виробника Renault кросовер Arkana став першою машиною з наддувним двигуном TCe150 об'ємом 1,33 літра та потужністю 150 к.с.

У цього двигуна є некритичний недолік: двигун погано переносить перегрів, тому потрібно стежити за чистотою радіаторів.

Ford Kuga

Двигун EcoBoost об'ємом 1,5 л поставили на Ford, замінивши їм колишній 1,6-літровий, менш надійний двигун.

Слабким місцем у нього є досить швидке утворення нагару на впускних клапанах, тому періодично їх слід промивати.

Volkswagen Tiguan

Двигуни другої генерації ЕА211 на автомобілях концерну Volkswagen спокійно відпрацьовують 200 тисяч км і більше.

До недоліків можна віднести підвищену витрату масла та ланцюг ГРМ. Але на двигунах другого покоління при грамотному обслуговуванні та акуратній експлуатації він безвідмовно працює щонайменше до 150 тисяч км.

Volvo XC90

Двигун з індексом B5254T9, встановлений на Volvo, що відноситься до серії Modular, тішить гарною потужністю і надійністю.

У цього двигуна періодично можуть виникнути проблеми з фазообертачами, часто течуть сальники на автомобілях з пробігом, тому необхідно регулярно чистити радіатори.


Олексій Руденко, Апостроф





Интересные новости
Зарплата понад 50 тисяч: в Україні з'явилися вакансії для водіївЗарплата понад 50 тисяч: в Україні з'явилися вакансії для водіїв
Укрзалізниця повернула гаряче меню до поїздів Інтерсіті+: які страви пропонують та скільки вони коштуютьУкрзалізниця повернула гаряче меню до поїздів Інтерсіті+: які страви пропонують та скільки вони коштують
Kia відкликала Sorento та Sportage через ризик займанняKia відкликала Sorento та Sportage через ризик займання
Ryanair розпродає дешеві квитки з Польщі: куди можна полетіти восени за 8 євроRyanair розпродає дешеві квитки з Польщі: куди можна полетіти восени за 8 євро
Дешевий кросовер популярної в Україні марки несе загрозу
Блок рекламы


Похожие новости
ТОП-3 надійних б/в кросоверів з повним приводомТОП-3 надійних б/в кросоверів з повним приводом
Майже 50 000 кросоверів Audi можуть бути небезпечнимиМайже 50 000 кросоверів Audi можуть бути небезпечними
Названо 15 найпопулярніших в українців кросоверів з пробігом: фото та ціниНазвано 15 найпопулярніших в українців кросоверів з пробігом: фото та ціни
10 найбільш дешевих нових кросоверів в Україні під час війни10 найбільш дешевих нових кросоверів в Україні під час війни
ТОП-5 кросоверів з найбільш надійними АКППТОП-5 кросоверів з найбільш надійними АКПП
ТОП-5 кросоверів з майже вічними 2-літровими двигунамиТОП-5 кросоверів з майже вічними 2-літровими двигунами
Skoda презентовала гоночное авто с 289-сильным турбомотором: фотоSkoda презентовала гоночное авто с 289-сильным турбомотором: фото
ТОП-4 самых надежных б/у кроссоверов в мире
ТОП-20 нових кросоверів серед українців
ТОП-4 самых надежных б/у автомобилей по цене до 2000 евро
Последние новости
Подгружаем последние новости