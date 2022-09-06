ТОП-3 надійних б/в кросоверів з повним приводом

В Україні на вторинному ринку зараз можна знайти різні моделі кросоверів. Але не просто знайти такі, які без серйозного ремонту витримають хоча б 150 000 км. Однак, такі моделі є, у тому числі у віці 5-10 років...

Ford Kuga другого покоління

Ford почав випускати друге покоління компактного кросовера Ford Kuga (див. фото вгорі) у 2011 році. Серед його переваг – надійна підвіска та стійкий до корозії кузов.

До лінійки двигунів входять кілька силових агрегатів. Експерти рекомендують атмосферник YTMA 2.5 потужністю 150 к.с., який працює з автоматичною коробкою передач та переднім приводом. Його ресурс сягає понад 400 000 км. Але є на деяких ринках повний привід.

А ось версії з наддувним двигуном JQMA 1.6 з прямим упорскуванням і 2.0 л дизелем краще не брати. Наприклад, дизель працює разом з не дуже ресурсним роботом PowerShift.

Mazda CX-5 першого покоління

Mazda випускала перше покоління компактного кросовера Mazda CX-5 з 2012 до 2017 року. У нього надійна підвіска, відмінна керованість, великий набір різноманітного обладнання та ресурсні бензинові двигуни.

Зокрема, до лінійки двигунів цього кросовера входять атмосферники серії SkyActiv 2.0 та 2.5. Вони працюють разом з надійною механічною коробкою передач або з не менш надійним гідроавтоматом.

А ось версію з 2,2 л дизельним двигуном потужністю 175 к.с. краще не брати. Цей двигун не відрізняється надійністю.

Nissan Terrano третього покоління

Nissan Terrano технічно майже ідентичний кросоверу Renault Duster. Його головні переваги: дуже витривала підвіска, ресурсні бензинові двигуни та механічні коробки, хороший повний привід.

Але й недоліки теж є. Наприклад, погана шумоізоляція, не оптимальна ергономіка, не дуже зручні сидіння.

Нагадаємо, раніше експерти назвали 5 кросоверів, які можна купувати навіть із великим пробігом.