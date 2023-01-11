ТОП-10 найбiльш надійних автомобільних брендів

Британська компанія Warrantywise, яка надає послуги розширеної гарантії, склала новий рейтинг надійності автомобільних брендів. Лідером стала Honda, яка набрала 96,8 бала із 100 максимально можливих.

Індекс надійності (Reliability Index) автомобільних брендів складено на підставі аналізу понад 131 000 автомобілів, власники яких придбали розширену страховку. Кожен автомобіль ранжується за кількома факторами, включаючи максимальну вартість позапланового ремонту та кількість звернень до сервісного центру для ремонту.

Перше місце посіла компанія Honda, яка набрала 96,8 балів із 100 максимально можливих. На другому місці Toyota (91,2 бали), а на третьому місці Suzuki (88,7 балів). Замкнули п'ятірку найнадійніших автомобільних брендів Kia (86,2 бала) та Hyundai (80,5 балів). Як бачите, японські та корейські автомобільні бренди домінують у цьому рейтингу.

Також відзначилися гарною надійністю Fiat (79,9 балів), Citroen (74,3 бала), Renault (73,2 бала), Mazda (73,1 бала), та (73,1 бала). Усі вони потрапили до десятки найкращих цього рейтингу.

Найнадійнішим автомобілем у рейтингу Reliability Index виявився Honda Jazz. Що ж до найбiльш ненадійнішого автомобіля, то ним виявився Range Rover. До речі, Land Rover посів 2-е місце у рейтингу найненадійніших автомобільних брендів. На першому місці Porsche.

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