Найбільша в Україні мережа газових заправок знову зупинила роботу

Мережа газових заправок дочірнього підприємства НАК «Нафтогаз Україна» - «Укравтогаз», призупинила свою роботу. Про це свідчить сайт компанії .

Як випливає з попереджень «Укравтогазу», закриття заправок відбувалося поетапно.

Так, 1 і 2 вересня припинили роботу по дві заправки. Одна заправка перестала обслуговувати клієнтів 7 вересня, ще по дві - 9, 13 та 15 вересня.

Уже 16 вересня призупинили роботу 17 заправок.

А станом на 24 вересня призупинено роботу всіх 90 станцій мережі заправок «Укравтогазу».

Крім того, дев'ять заправок залишилися на непідконтрольній території в Луганській і Донецькій областях.

Нагадаємо, «Укравтогаз» вже зупиняв роботу своїх заправок. Це було за три тижні до початку війни - 1 лютого. Тоді причиною закриття станцій «Укравтогаз» називав зменшення обсягів реалізації метану, зростання вартості газу та електроенергії, а також несприятливу ринкову кон'юнктуру.

Компанія почала поступово закривати заправки ще з 2021 року. Так, минулого року з 1 грудня з 90 станцій мережі було закриті 34 точки, ще 32 – 1 січня цього року.

Заправні станції відновили роботу в травні.