Поліція розповіла, як шахраї у Мережі дурять водіїв

У Тернополі поліцейські задокументували факт шахрайства, пов'язаний із купівлею в Інтернеті талонів на пальне. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Поліція розповіла, як шахраї у Мережі дурять водіїв

Встановлено, що 38-річний мешканець Тернополя на одному з сайтів знайшов оголошення про продаж талонів на паливо. Він зв'язався із продавцем. Після розмови чоловік переказав на картковий рахунок незнайомця понад 6 тисяч гривень.

Після цього продавець перестав виходити зв'язок. Покупець не отримав талонів на пальне, а гроші йому не повернули.

Слідчі поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи щодо затримання зловмисника.

Поліція розповіла, як шахраї у Мережі дурять водіїв

Це вже далеко не перший випадок, коли українських водіїв дурять під час купівлі паливних талонів. Такий вид шахрайства активізувався в Україні під час паливної кризи навесні 2022 року.

Поліція рекомендує не переказувати гроші наперед незнайомцям і ніколи не купувати з рук талони на пальне. Їх можна купити лише через офіційні компанії та у регіональних представників мереж АЗС.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали шахрая, який обманював волонтерів, обіцяючи продати їм паливо.


Максимов Віталій, Тудей





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