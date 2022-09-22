Безкоштовний проїзд для переселенці у громадському транспорті: як скористатися пільгою

Проїзд громадським транспортом хочуть зробити безкоштовним для внутрішніх переселенців. Відповідний законопроект перебуває на розгляді Верховної Ради. Згідно з документом, пільговий проїзд для ВПО діятиме у всіх видах наземного та підземного транспорту до кінця дії військового стану.

Пропонується не стягувати плату з переміщених осіб під час користування:

всіма видами міського пасажирського транспорту;

автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості;

залізничним транспортом та автобусами приміських та міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних.

Скористатися пільговим проїздом переселенці зможуть за наявності довідки про взяття на облік ВПО або електронного квитка, що видається на безкоштовній основі (у тому вигляді транспорту, де встановлено автоматизовану систему обліку оплати проїзду).

Якщо за законопроект проголосують, то пільговий проїзд для переселенців діятиме на усій території України до кінця війни. Відповідальність за забезпечення ВПО безкоштовним проїздом покладуть на місцеві органи влади.

Тим часом ціни на проїзд у громадському транспорті в містах України продовжують поступово зростати. Так, з 1 жовтня у тролейбусах Чернівців проїзд подорожчає до 10 грн. Стільки ж з 1 лютого 2022 року у місті коштує проїзд у маршрутках. З 13 липня в автобусах та маршрутках Дніпра проїзд коштує 15 грн. З 13 серпня подорожчав проїзд у житомирських маршрутках – до 14 грн в автобусах, і 10 грн коштує проїзд у трамваях та тролейбусах.

Раніше повідомлялося, що у Болгарії продовжили безкоштовне проживання та проїзд для українських біженців.