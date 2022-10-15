В наземному громадському транспорті столиці тепер можна розрахуватися банківською карткою

Починаючи з сьогоднішнього дня в наземному комунальному громадському транспорті Києва на низці маршрутів можна буде розрахуватися за проїзд банківською карткою. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами вже почалось підключення маршрутів до нового виду оплати.

«Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах», - наголосив Кличко.

Оплатити проїзд тепер також можна за допомогою застосунка Київ Цифровий, і картки киянина.

При цьому вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою складає 8 гривень, а якщо є право на безкоштовний проїзд, то на Картці Киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга.

«Оплата проїзду банківською карткою вже доступна в автобусах за маршрутами: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114», - додав Кличко.

Також мер обіцяє, що упродовж двох-трьох наступних тижнів система працюватиме вже на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громадського транспорту.