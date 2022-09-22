У Мережі показали нову Hyundai Kona

Компанія Hyundai планує у 2023 році почати продавати Hyundai Kona нового покоління. Дизайнери голландського сайту AutoWeek показали на рендерних зображеннях, як виглядатиме ця новинка.

У Мережі показали нову Hyundai Kona

Дизайнери припустили, що у Hyundai Kona другого покоління буде широка світлодіодна смуга на всю ширину капота. До речі, така ж смуга вздовж капота вперше з'явилася у Hyundai Staria. На неї дизайнерів надихнула смужка ореолу Землі, яку видно через ілюмінатор космічного корабля.

У лінійку двигунів нової Kona, як і раніше, входитимуть бензинові силові агрегати. І як і раніше покупцям запропонують повністю електричну версію. Крім того, любителям швидкості, як і раніше, пропонуватимуть спортивну версію N Line.

У Мережі показали нову Hyundai Kona

За чутками, Kona нового покоління у модельній лінійці Hyundai може замінити сімейство i30. Справа в тому, що вся лінійка i30 поступалася у продажах кросоверу Kia XCEED (ці моделі створені на одній платформі). Покупці, як і раніше, віддають перевагу кросоверам і позашляховикам, і навряд чи це зміниться найближчим часом.

В Україні зараз Hyundai Kona у базовій комплектації коштує 882 400 гривень. Він оснащується 1,0 л бензиновим двигуном потужністю 120 к.с., який працює разом із 6-ступінчастою механічною коробкою передач. Електромобіль Kona коштує 1 338 100 гривень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Hyundai розробив доступний мінівен.


Максимов Віталій, Тудей





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