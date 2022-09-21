Експерти розвіяли міф про бензин, в який вірять багато водіїв

Продавці бензину з покращеними характеристиками кажуть, що завдяки вищому октановому числу продуктивність двигуна збільшується та покращується паливна економічність. Експерти журналу "За кермом" стверджують, що це черговий міф, в який час вже перестати вірити.

Експерти розвіяли міф про бензин, в який вірять багато водіїв

Справа в тому, що підвищити потужність мотора за рахунок октанового числа вище за паспортну не вийде, якщо він не розроблений спеціально для роботи на такому бензині. І не вдасться знизити споживання палива.

Але треба визнати, що користь від покращеного бензину все ж таки є. Яка? Високе октанове число дозволяє уникнути детонації у двигуні за високої температури на вулиці, завдяки чому силовий агрегат навіть у таку погоду зберігає паспортну потужність.

Також треба нагадати, что в інструкціях до автомобілів немає рекомендацій заливати в бак покращене паливо. Крім того, у стандартах не передбачається використання в бензині миючих присадок.

Експерти розвіяли міф про бензин, в який вірять багато водіїв

Що ж до економії палива, то цього можна досягти іншими способами. Наприклад, не лихачити, а дотримуватися спокійного способу керування, уникати пробок і довгих простоїв, не залишати включеними прилади, якими не користуєтеся. Крім того, можна економити паливо, якщо навести лад у салоні та в багажнику, і прибрати звідти все зайве, а також, якщо стежити за правильним тиском у шинах.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили, як водії "вбивають" варіатор.


Максимов Віталій, Тудей





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