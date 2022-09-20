Бюджетний Dacia Spring збільшить запас ходу та стане потужнішим

Компанія Dacia в 2023 році почне продавати бюджетний електрокар Dacia Spring, який матиме більше запас ходу і потужніший електромотор, повідомили французькі ЗМІ. Це буде перше оновлення Spring, який випускають з 2021 року.

Зараз Dacia Spring оснащується електромотором потужністю 45 к.с. і 125 Нм крутного моменту, а також літій-іонною батареєю на 27,2 кВт/год. У 2023 році покупцям запропонують версію з електромотором потужністю близько 60 к.с. та літій-іонною батареєю приблизно на 30 кВт/год. На скільки конкретно збільшиться запас ходу – поки що невідомо.

Наразі Spring на одній підзарядці батареї проїжджає 225 км. Його максимальна швидкість – 125 км/год.

Нагадаємо, Dacia зараз вже працює над Dacia Spring нового покоління. За словами генерального директора Renault Group Лука де Мео (цьому французькому автогіганту належить румунський автовиробник) Spring другого покоління з'явиться у продажу у 2024 році.

Оновлений Spring у 2023 році отримає не лише технічні зміни, а й зміни у дизайні. Але вони будуть мінімальними. Наприклад, у нього з'явиться нова решітка радіатора (відповідно до нового корпоративного стилю Dacia).

Нагадаємо, раніше Dacia Spring першого покоління розчарував у європейських краш-тестах Euro NCAP.