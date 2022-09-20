Бюджетний Dacia Spring збільшить запас ходу та стане потужнішим

Компанія Dacia в 2023 році почне продавати бюджетний електрокар Dacia Spring, який матиме більше запас ходу і потужніший електромотор, повідомили французькі ЗМІ. Це буде перше оновлення Spring, який випускають з 2021 року.

Бюджетний Dacia Spring збільшить запас ходу та стане потужнішим

Зараз Dacia Spring оснащується електромотором потужністю 45 к.с. і 125 Нм крутного моменту, а також літій-іонною батареєю на 27,2 кВт/год. У 2023 році покупцям запропонують версію з електромотором потужністю близько 60 к.с. та літій-іонною батареєю приблизно на 30 кВт/год. На скільки конкретно збільшиться запас ходу – поки що невідомо.

Наразі Spring на одній підзарядці батареї проїжджає 225 км. Його максимальна швидкість – 125 км/год.

Бюджетний Dacia Spring збільшить запас ходу та стане потужнішим

Нагадаємо, Dacia зараз вже працює над Dacia Spring нового покоління. За словами генерального директора Renault Group Лука де Мео (цьому французькому автогіганту належить румунський автовиробник) Spring другого покоління з'явиться у продажу у 2024 році.

Оновлений Spring у 2023 році отримає не лише технічні зміни, а й зміни у дизайні. Але вони будуть мінімальними. Наприклад, у нього з'явиться нова решітка радіатора (відповідно до нового корпоративного стилю Dacia).

Бюджетний Dacia Spring збільшить запас ходу та стане потужнішим

Нагадаємо, раніше Dacia Spring першого покоління розчарував у європейських краш-тестах Euro NCAP.


Максимов Віталій, Тудей





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