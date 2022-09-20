Українці вже можуть перезакріплювати номерний знак на автомобіль родича

Сервісні центри МВС запропонували українським автовласникам нову послугу – перезакріплення автомобільних номерних знаків за автомобілем родича. Про це повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС України.

Українці вже можуть перезакріплювати номерний знак на автомобіль родича

У деяких власників авто може виникнути бажання зберегти свій автомобільний номерний знак у сім'ї. Тепер це цілком реально. Номерний знак можна перереєструвати на, наприклад, дружину/чоловіка, дітей або батьків. Для цього адміністратору СЦ МВС потрібно надати документи, які б підтверджували родинні зв'язки. Це, наприклад, Свідоцтво про народження, Свідоцтво про шлюб, Свідоцтво про зміну імені, прізвища, по батькові.

Ще одна обов'язкова умова – номерні знаки, які хочуть перезакріпити за родичами, мають відповідати чинним стандартам та нормам.

Українці вже можуть перезакріплювати номерний знак на автомобіль родича

Слід зазначити, що останнім часом сервісні центри МВС запропонували українським водіям кілька нових послуг, а незабаром їх буде ще більше. Так, побільшало послуг з реєстрації та перереєстрації автомобілів, які здійснюються без експертного дослідження. Наприклад, тепер не потрібне експертне дослідження авто для відновлення втраченого чи вкраденого свідоцтва про реєстрацію.

Раніше ми розповіли, які нові послуги Міністерство внутрішніх справ запропонує українським водіям.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
У маршрутці діра, люди лежать на землі: з'явилися кадри з місця масштабної ДТП в ОдесіУ маршрутці діра, люди лежать на землі: з'явилися кадри з місця масштабної ДТП в Одесі
Стало відомо, чому українці не хочуть купувати електромобіліСтало відомо, чому українці не хочуть купувати електромобілі
Польща запускає судноплавний канал на Балтику в обхід РосіїПольща запускає судноплавний канал на Балтику в обхід Росії
Dacia показала новий позашляховик ManifestoDacia показала новий позашляховик Manifesto
Українців попросили сховати свої автомобіліУкраїнців попросили сховати свої автомобілі
Блок рекламы


Похожие новости
Українці після початку війни масово відмовляються від їзди на особистому авто: що відомоУкраїнці після початку війни масово відмовляються від їзди на особистому авто: що відомо
Лайфхак для водіїв: як правильно вибрати б/в автомобільЛайфхак для водіїв: як правильно вибрати б/в автомобіль
В Одесі помітили пересічне авто з одним із "найкрутіших" номерних знаків України: фотоВ Одесі помітили пересічне авто з одним із "найкрутіших" номерних знаків України: фото
Українців попросили сховати свої автомобіліУкраїнців попросили сховати свої автомобілі
Стало відомо, чому українці не хочуть купувати електромобіліСтало відомо, чому українці не хочуть купувати електромобілі
З початку війни 15% українців перестали їздити на своїх автомобіляхЗ початку війни 15% українців перестали їздити на своїх автомобілях
Водіям розповіли, як не стати жертвою автомобільних шахраївВодіям розповіли, як не стати жертвою автомобільних шахраїв
Воєнний стан в Україні: у кого можуть вилучити техніку та транспорт на потреби арміїВоєнний стан в Україні: у кого можуть вилучити техніку та транспорт на потреби армії
Названо найпопулярніші електромобілі серед українцівНазвано найпопулярніші електромобілі серед українців
Працює на воді: як виглядає унікальний автомобіль української розробки
Последние новости
Подгружаем последние новости