Українці вже можуть перезакріплювати номерний знак на автомобіль родича

Сервісні центри МВС запропонували українським автовласникам нову послугу – перезакріплення автомобільних номерних знаків за автомобілем родича. Про це повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС України.

У деяких власників авто може виникнути бажання зберегти свій автомобільний номерний знак у сім'ї. Тепер це цілком реально. Номерний знак можна перереєструвати на, наприклад, дружину/чоловіка, дітей або батьків. Для цього адміністратору СЦ МВС потрібно надати документи, які б підтверджували родинні зв'язки. Це, наприклад, Свідоцтво про народження, Свідоцтво про шлюб, Свідоцтво про зміну імені, прізвища, по батькові.

Ще одна обов'язкова умова – номерні знаки, які хочуть перезакріпити за родичами, мають відповідати чинним стандартам та нормам.

Слід зазначити, що останнім часом сервісні центри МВС запропонували українським водіям кілька нових послуг, а незабаром їх буде ще більше. Так, побільшало послуг з реєстрації та перереєстрації автомобілів, які здійснюються без експертного дослідження. Наприклад, тепер не потрібне експертне дослідження авто для відновлення втраченого чи вкраденого свідоцтва про реєстрацію.

Раніше ми розповіли, які нові послуги Міністерство внутрішніх справ запропонує українським водіям.