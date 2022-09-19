У маршрутці діра, люди лежать на землі: з'явилися кадри з місця масштабної ДТП в Одесі

В Одесі вранці у понеділок, 19 вересня, кран в'їхав у маршрутку із пасажирами.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, ДТП сталася на проспекті Добровольського близько дев'ятої ранку.

Причина та обставини зіткнення наразі невідомі. На місці ДТП працюють усі профільні служби.

Є постраждалі. На опублікованих у Мережі кадрах можна побачити, що будівельна техніка буквально здерла частину даху з маршрутки. Деякі пасажири лежать або сидять на землі.

Також під удар потрапили легкові авто, які перебували перед маршруткою.

Як повідомляють у місцевих пабликах, на місці багато машин швидкої допомоги, які надають допомогу постраждалим.

Люди загинули після зіткнення авто, в якому вони перебували, з колоною військової техніки.

Днями дівчат поховали. Також відомо, що одна із постраждалих досі перебуває у реанімації.