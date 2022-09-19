В Івано-Франківську суд скасував штраф п'яному водієві

Штраф за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння є незаконним, якщо поліцейські не мали законних підстав для зупинки водія. До такого рішення у справі №344/8791/22 прийшов Івано-Франківський апеляційний суд.

В Івано-Франківську суд скасував штраф п'яному водієві

14 липня 2022 року в Івано-Франківську патрульні поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ-211540 та запропонували його водієві пройти тест на визначення рівня алкоголю в крові за допомогою приладу "Драгер". Прилад показав, що у водія рівень алкоголю у крові перевищує допустиму норму. Тому було складено відповідний адміністративний протокол.

Суд першої інстанції дійшов висновку, що провина водія повністю доведена. Його оштрафували на 17 000 гривень і на один рік забрали посвідчення водія. Водій подав апеляційну скаргу.

Івано-Франківський апеляційний суд визнав доводи, наведені водієм, обґрунтованими, і тому скасував рішення суду першої інстанції. Апеляційний суд, зокрема, звернув увагу, що у справі немає документального підтвердження правомірності зупинки автомобіля.

В Івано-Франківську суд скасував штраф п'яному водієві

У законі "Про дорожній рух" та в ПДР чітко говориться, у яких випадках правоохоронці мають право зупиняти автомобілі. В даному випадку вони не мали причин для зупинки водія. До того ж, копія протоколу про правопорушення низької якості, у справі немає сертифіката про те, що "Драгер" був технічно справний, а в суді не було заслухано свідків (суд послався лише на їхні письмові свідчення).

Нагадаємо, раніше у приладу Drager виявили ще один недолік.


Максимов Віталій, Тудей





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