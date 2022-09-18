На АЗС змінилися ціни на пальне - скільки тепер коштує заправити авто в Україні

На українських АЗС за тиждень знизилися ціни на бензин у межах 0,25-2 гривні за один літр. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», пише Znaj.ua .

У період з 9 по 16 вересня роздрібні мережі АЗС, що працюють в економ- та середньому сегментах, знизили ціни на паливо. Так, на станціях AMIC бензин марки А-95 із покращеними показниками якості впав у ціні на 50 копійок і продається по 49,99 гривні за літр. Мережа АЗС UPG знизила вартість бензину А-95 на 1,5 гривні – до 47,40 гривні за літр. Цей вид палива подешевшав на 2,30 гривні в мережі «Укр-Петроль» і пропонується по 45,20 гривні за літр.

Ціни на преміальний бензин А-95 впали на 0,25-2,01 гривні за літр у мережах «Рур груп», «Фактор», «Катрал» та Mango. За тиждень середня вартість бензину А-95 зменшилася на 25 копійок та становила 49,50 гривні за літр. Бензин А-95 преміум впав у ціні на 12 копійок – до 50,52 гривні за літр.