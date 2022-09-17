На нещодавно відкритій в Україні мережі заправок виявилося найдешевше паливо

Пальне поставляється з Туркменістану, Греції та Швеції, інформує ZN.ua.

На нещодавно відкритій в Україні мережі заправок виявилося найдешевше паливо

На мережі заправок U.GO, яку "Нафтогаз" відкрив минулого тижня на базі колишніх АЗС Glusco, наразі фіксуються найнижчі ціни в регіоні. Ціновий моніторинг проводив "НафтоРинок".

Державний оператор встановив одні з найнижчих цін, ймовірно, з нагоди відкриття, залучаючи клієнтів.

Ціни на пальне на відкритих заправках в Києві на U.GO виявилися навіть нижчими від вартості на АЗС U.GO в Харківській області, які були відкриті у 2017 році. У столиці бензин та ДП виявився дешевшим на 3,99 грн/л, а скраплений газ - на 2,01 грн/л (по 24,99 грн/л), ніж у конкурентів.

Водіям в Києві пропонується бензин А-95 Євро-3 (Туркменістан), бензин А-95+ Євро-5 (Греція), ДП Євро-5 (Швеція).

У Києві та області вже працює 17 АЗС під брендом U.GO. Об’єкти переважно мають графік роботи з 7:00 до 22:00.

Нагадаємо, минулого тижня "Нафтогаз" почав пілотний запуск колишніх заправок Glusco під власною торговою маркою U.GO. У вересні робота розпочалася в Києві та Київській області. Решта заправок відкриються за результатами узгодження усіх необхідних юридичних процедур з Агентством з розшуку та менеджменту активів.

Директор управляючої компанії мережі АЗС Glusco - ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" Володимир Бичков раніше повідомляв, що підприємство зосередилось на максимально швидкому задоволенні потреб ринку.

"Ми свідомо вирішили розпочати роботу ще до повного завершення зміни фірмового стилю АЗК. Окрім того, такий крок дозволить якомога швидше відновити роботу арештованих активів, працевлаштувати людей та сплачувати податки й збори до бюджету України", - зазначив він.

Щодо цін на АЗС під новим брендом, то, як випливає з роз'яснення «Нафтогазу», вони можуть різнитися навіть в межах двох сусідніх заправок, оскільки права на їх використання мають дві компанії. І обидві будуть провадити самостійну цінову політику.

За матеріалами: НафтоРынок /

Лія Ільченко, ZN.ua





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