Dacia показала новий позашляховик Manifesto

На автосалоні в Парижі Dacia, яка належить французькій компанії Renault, показала публіці свій новий концепт позашляховика. Ця новинка називається Dacia Manifesto.

Dacia Manifesto - це футуристичний компактний позашляховик з електричною силовою установкою. На жаль, це не серійний автомобіль та навіть не концепт, на базі якого створять серійну модель. Перед нами шоу-кар. Цим шоу-каром Dacia хоче сказати, що вона планує випускати автомобілі для любителів активного відпочинку.

Концепт Manifesto побудований відповідно до нового напрямку дизайну компанії Dacia. У нього попереду оновлений логотип DC, а ззаду - великий напис "DACIA".

У Manifesto немає дверей та вікон, а деякі кузовні панелі виготовлені з переробленого пластику. Дах за потреби можна зняти. З сидінь можна зняти чохли і використовувати їх як спальні мішки.

Зверніть увагу, що цей позашляховик попереду має лише одну фару. Її, до речі, теж за необхідності можна зняти та використовувати як переносний ліхтар.

У Dacia Manifesto застосовані безповітряні шини, тому водієві не потрібно турбуватися про можливі проколи. Величезний дорожній просвіт, позашляхові шини, відсутність дверей роблять цей концепт схожим на баггі.

Було б непогано, якби Dacia запропонувала покупцям кросовер чи позашляховик схожий на Manifesto. Але це, мабуть, навряд чи станеться.

Раніше повідомлялося, що Dacia Duster нового покоління отримає гібридну силову установку, але залишиться бюджетним.