Dacia показала новий позашляховик Manifesto

На автосалоні в Парижі Dacia, яка належить французькій компанії Renault, показала публіці свій новий концепт позашляховика. Ця новинка називається Dacia Manifesto.

Dacia показала новий позашляховик Manifesto

Dacia Manifesto - це футуристичний компактний позашляховик з електричною силовою установкою. На жаль, це не серійний автомобіль та навіть не концепт, на базі якого створять серійну модель. Перед нами шоу-кар. Цим шоу-каром Dacia хоче сказати, що вона планує випускати автомобілі для любителів активного відпочинку.

Концепт Manifesto побудований відповідно до нового напрямку дизайну компанії Dacia. У нього попереду оновлений логотип DC, а ззаду - великий напис "DACIA".

Dacia показала новий позашляховик Manifesto

У Manifesto немає дверей та вікон, а деякі кузовні панелі виготовлені з переробленого пластику. Дах за потреби можна зняти. З сидінь можна зняти чохли і використовувати їх як спальні мішки.

Dacia показала новий позашляховик Manifesto

Зверніть увагу, що цей позашляховик попереду має лише одну фару. Її, до речі, теж за необхідності можна зняти та використовувати як переносний ліхтар.

У Dacia Manifesto застосовані безповітряні шини, тому водієві не потрібно турбуватися про можливі проколи. Величезний дорожній просвіт, позашляхові шини, відсутність дверей роблять цей концепт схожим на баггі.

Dacia показала новий позашляховик Manifesto

Було б непогано, якби Dacia запропонувала покупцям кросовер чи позашляховик схожий на Manifesto. Але це, мабуть, навряд чи станеться.

Dacia показала новий позашляховик Manifesto

Раніше повідомлялося, що Dacia Duster нового покоління отримає гібридну силову установку, але залишиться бюджетним.


Максимов Віталій, Тудей





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