Комерційна авіакомпанія вперше з квітня здійснила політ з України — Flightradar24

Літак вилетів приблизно об 11 ранку за східним часом у вівторок, інформує ZN.ua.

Комерційна авіакомпанія вперше з квітня здійснила політ з України — Flightradar24
© Інтерфакс-Україна

Авіалайнер, який кілька місяців перебував у Львові, у вівторок вилетів з України та приземлився у Польщі. Про це пише CNN із посиланням на сервіс моніторингу польотів Flightradar24.

Літак належить Wizz Air і це вперше з квітня 2022 року, коли було здійснено комерційний рейс з України.

«Ми можемо підтвердити, що A320 HA-LWS летів зі Львова до Катовіце вчора», — прокоментував CNN Ян Петченік, директор із комунікацій Flightradar24.

За даними сервісу, літак вилетів приблизно об 11 ранку за східним часом у вівторок. Точний час вильоту невідомий, оскільки літак увімкнув транспондер лише після проходження кордону з Польщею, ймовірно, з міркувань безпеки.

Хоча Airbus A320 зареєстрований на Wizz Air, Ян Петченік не зміг підтвердити, чи був цей рейс здійснений саме на замовлення перевізника.

Wizz Air наразі політ не прокоментувала. Компанія має в Україні ще три літаки з угорською реєстрацією.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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