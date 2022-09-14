Skoda розробляє Kodiaq нового покоління

Компанія Skoda почала розробляти нове, друге, покоління свого популярного середньорозмірного кросовера Skoda Kodiaq. Фотошпигуни вперше помітили цю новинку під час випробувань на дорогах загального користування.

Перше покоління Skoda Kodiaq з'явилося у 2016 році. У 2021 році цей кросовер оновили, але вже настає час для випуску його нового покоління. Продаж нового Kodiaq почнеться у 2023 році або, швидше за все, у 2024 році. Багато залежатиме від того, припиниться чи ні дефіцит мікрочіпів.

На фото ми бачимо, звичайно, ще не серійний Kodiaq другого покоління. Поки що це тільки тестовий мул. Судячи з усього, цей кросовер отримає серйозні зміни в дизайні (буде нова решітка радіатора, нові бампери, нові фари і задні ліхтарі) і, на наш погляд, головне, в технічній "начинці".

Зрозуміло, що відбудуться зміни й у салоні. Проте, про них поки що говорити ще зарано, оскільки жодної інформації про це ще немає.

Очікується, що новий Kodiaq отримає версію з "м'якою" гібридною силовою установкою (MHEV) та версію з повноцінною гібридною силовою установкою (PHEV). Вони будуть найекологічнішими варіантами. Покупцям запропонують також версії з бензиновими та дизельними двигунами.

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