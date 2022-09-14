Стало відомо, чому українці не хочуть купувати електромобілі

В Україні у 2022 році через весняну паливну кризу збільшився попит на електромобілі. Однак, українці не поспішають купувати автомобілі з електричною силовою установкою. Головна причина – висока вартість електрокарів, свідчать дані нового опитування соціального проекту YOUкраїна.

Зокрема, 71% українців не хочуть купувати електромобілі через їхню високу вартість.

26% українців проти купівлі машин з електричною силовою установкою, оскільки для них відсутня інфраструктура зарядних станцій. Для 22% українців електрокари не відповідають їх поточним потребам.

18% українців кажуть, що електромобілі за умов клімату України мають проблеми з експлуатацією, а 17% респондентів сказали, що не хочуть купувати такі машини через проблеми з ремонтом.

Крім того, 12% українців не планують купувати електромобілі через проблеми з утилізацією акумуляторів та через те, що вони не мають досвіду їх експлуатації.

Тим часом, за даними опитування проекту YOUкраїна, 31% власників автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння розглядають можливість купівлі електромобіля, а 51% - не розглядають (29% точно не розглядають, а 22% - швидше не розглядають).

Нагадаємо, раніше стало відомо, мешканці яких областей України найчастіше купують електромобілі.