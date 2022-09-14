Стало відомо, чому українці не хочуть купувати електромобілі

В Україні у 2022 році через весняну паливну кризу збільшився попит на електромобілі. Однак, українці не поспішають купувати автомобілі з електричною силовою установкою. Головна причина – висока вартість електрокарів, свідчать дані нового опитування соціального проекту YOUкраїна.

Стало відомо, чому українці не хочуть купувати електромобілі

Зокрема, 71% українців не хочуть купувати електромобілі через їхню високу вартість.

26% українців проти купівлі машин з електричною силовою установкою, оскільки для них відсутня інфраструктура зарядних станцій. Для 22% українців електрокари не відповідають їх поточним потребам.

18% українців кажуть, що електромобілі за умов клімату України мають проблеми з експлуатацією, а 17% респондентів сказали, що не хочуть купувати такі машини через проблеми з ремонтом.

Крім того, 12% українців не планують купувати електромобілі через проблеми з утилізацією акумуляторів та через те, що вони не мають досвіду їх експлуатації.

Стало відомо, чому українці не хочуть купувати електромобілі

Тим часом, за даними опитування проекту YOUкраїна, 31% власників автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння розглядають можливість купівлі електромобіля, а 51% - не розглядають (29% точно не розглядають, а 22% - швидше не розглядають).

Нагадаємо, раніше стало відомо, мешканці яких областей України найчастіше купують електромобілі.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Названо 12 найбільш надійних позашляховиків усіх часівНазвано 12 найбільш надійних позашляховиків усіх часів
Українські водії почали скаржитися на погану якість дизеляУкраїнські водії почали скаржитися на погану якість дизеля
У Європі кліматичні активісти пошкодили сотні позашляховиківУ Європі кліматичні активісти пошкодили сотні позашляховиків
В Украине може з'явитися новый кроссовер Jeep AvengerВ Украине може з'явитися новый кроссовер Jeep Avenger
BMW показав на тизері BMW M2 нового поколінняBMW показав на тизері BMW M2 нового покоління
Блок рекламы


Похожие новости
Українців попросили сховати свої автомобіліУкраїнців попросили сховати свої автомобілі
З початку війни 15% українців перестали їздити на своїх автомобіляхЗ початку війни 15% українців перестали їздити на своїх автомобілях
Стало відомо, скільки отримав Дорожній фонд за розмитнення євробляхСтало відомо, скільки отримав Дорожній фонд за розмитнення євроблях
Електромобілі Great Wall отримали найвищі оцінки від Euro NCAPЕлектромобілі Great Wall отримали найвищі оцінки від Euro NCAP
Стало відомо, де в Україні найбільше люблять їздити на електромобіляхСтало відомо, де в Україні найбільше люблять їздити на електромобілях
Попит на електромобілі побив рекорди в УкраїніПопит на електромобілі побив рекорди в Україні
Названо найпопулярніші електромобілі серед українцівНазвано найпопулярніші електромобілі серед українців
У Німеччині хочуть продовжити проїзд за 9 євро: коли з'являться доступні квиткиУ Німеччині хочуть продовжити проїзд за 9 євро: коли з'являться доступні квитки
Названо б/в авто, які українці найчастіше купують у НімеччиніНазвано б/в авто, які українці найчастіше купують у Німеччині
Стало відомо про хитрий спосіб обману водіїв на АЗССтало відомо про хитрий спосіб обману водіїв на АЗС
Последние новости
Подгружаем последние новости