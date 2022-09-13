Побільшало послуг з реєстрації авто без експертного дослідження

Кабмін України своєю постановою від 10 вересня 2022 року розширив кількість послуг із реєстрації та перереєстрації автомобілів, які здійснюються без експертного дослідження. Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС України.

Зокрема, тепер не потрібне експертне дослідження автомобіля для відновлення втраченого чи вкраденого свідоцтва про реєстрацію. Але це не стосується машин, зареєстрованих до вересня 2019 року.

Також не потрібне експертне дослідження автомобіля при перереєстрації у зв'язку із втратою або заміною номерного знака, реєстрації отриманих у спадок ТЗ (крім ТЗ, зареєстрованих до вересня 2019 року) та реєстрації ТЗ за договором лізингу.

Нагадаємо, мета експертного дослідження співробітниками Експертної служби МВС - визначення справжності ідентифікаційних номерів автомобіля та реєстраційних документів (виявлення фактів знищення, підробки або зміни номерів вузлів та агрегатів, підробки реєстраційних документів, що їх супроводжують).

Раніше повідомлялося, що з грудня 2022 року можна буде реєструвати та перереєструвати автомобілі через Електронний кабінет або мобільний додаток "Дія". Адміністратор сервісного центру МВС перевірятиме відомості про громадян та автомобілі за відповідними базами даних та реєстрами.

Тим часом, в Україні на 64% скоротилася реєстрація вживаних автомобілів.