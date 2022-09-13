Побільшало послуг з реєстрації авто без експертного дослідження

Кабмін України своєю постановою від 10 вересня 2022 року розширив кількість послуг із реєстрації та перереєстрації автомобілів, які здійснюються без експертного дослідження. Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС України.

Побільшало послуг з реєстрації авто без експертного дослідження

Зокрема, тепер не потрібне експертне дослідження автомобіля для відновлення втраченого чи вкраденого свідоцтва про реєстрацію. Але це не стосується машин, зареєстрованих до вересня 2019 року.

Також не потрібне експертне дослідження автомобіля при перереєстрації у зв'язку із втратою або заміною номерного знака, реєстрації отриманих у спадок ТЗ (крім ТЗ, зареєстрованих до вересня 2019 року) та реєстрації ТЗ за договором лізингу.

Нагадаємо, мета експертного дослідження співробітниками Експертної служби МВС - визначення справжності ідентифікаційних номерів автомобіля та реєстраційних документів (виявлення фактів знищення, підробки або зміни номерів вузлів та агрегатів, підробки реєстраційних документів, що їх супроводжують).

Побільшало послуг з реєстрації авто без експертного дослідження

Раніше повідомлялося, що з грудня 2022 року можна буде реєструвати та перереєструвати автомобілі через Електронний кабінет або мобільний додаток "Дія". Адміністратор сервісного центру МВС перевірятиме відомості про громадян та автомобілі за відповідними базами даних та реєстрами.

Тим часом, в Україні на 64% скоротилася реєстрація вживаних автомобілів.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Названо 12 найбільш надійних позашляховиків усіх часівНазвано 12 найбільш надійних позашляховиків усіх часів
Ринок бензину А-95 переповнений небезпечною “бодягою“ - ІПЕРинок бензину А-95 переповнений небезпечною “бодягою“ - ІПЕ
У Європі кліматичні активісти пошкодили сотні позашляховиківУ Європі кліматичні активісти пошкодили сотні позашляховиків
В Украине може з'явитися новый кроссовер Jeep AvengerВ Украине може з'явитися новый кроссовер Jeep Avenger
BMW показав на тизері BMW M2 нового поколінняBMW показав на тизері BMW M2 нового покоління
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские АЗС переписали ценники на бензин, дизтопливо и автогаз в середине сентябряУкраинские АЗС переписали ценники на бензин, дизтопливо и автогаз в середине сентября
З грудня можна буде реєструвати автомобілі онлайнЗ грудня можна буде реєструвати автомобілі онлайн
З початку війни 15% українців перестали їздити на своїх автомобіляхЗ початку війни 15% українців перестали їздити на своїх автомобілях
В Україні здорожчало паливо для авто з ГБОВ Україні здорожчало паливо для авто з ГБО
В Україні здорожчав автогаз: як зросли ціни і чого чекати наступного тижняВ Україні здорожчав автогаз: як зросли ціни і чого чекати наступного тижня
Автогаз дорожчає: як зросли ціни і чого чекати наступного тижняАвтогаз дорожчає: як зросли ціни і чого чекати наступного тижня
Королівський гараж: фото авто, на яких їздила Єлизавета ІІКоролівський гараж: фото авто, на яких їздила Єлизавета ІІ
Водіям розповіли, як не стати жертвою автомобільних шахраївВодіям розповіли, як не стати жертвою автомобільних шахраїв
Кабмін вніс зміни до порядку реєстрації автоКабмін вніс зміни до порядку реєстрації авто
МВС запропонує нові послуги українським водіям: подробиціМВС запропонує нові послуги українським водіям: подробиці
Последние новости
Подгружаем последние новости