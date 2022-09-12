Поліція посилила контроль за безпекою дорожнього руху

Українська поліція посилила профілактичні заходи щодо зниження аварійності на дорогах. Зокрема, на Закарпатті збільшили кількість патрульних екіпажів, які стежать за безпекою дорожнього руху.

Поліція посилила контроль за безпекою дорожнього руху

На дорогах Закарпаття наразі щодня за безпекою на дорогах стежать 38-40 нарядів груп реагування патрульної поліції. Поліцейські фіксують порушення правил дорожнього руху та проводять з водіями роз'яснювальні бесіди.

Поліцейські особливо звертають увагу на профілактику водіння у стані сп'яніння, перевищення водіями встановленого обмеження швидкості, порушення проїзду перехресть, проїзд на заборонений сигнал світлофора, правила використання ременів безпеки та інше.

Чи посилила поліція контроль за безпекою дорожнього руху в інших областях України – поки що точно не відомо. Зважаючи на все, мала посилити.

Поліція посилила контроль за безпекою дорожнього руху

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський попередив українських водіїв, що очікується активізація злочинців, які займаються викраденням автомобілів. Експерти також попередили, що злочинці частіше уганятимуть автомобілі під розбирання на запчастини.

Нагадаємо, раніше Інститут споживчих експертиз розповів про те, якої якості бензин продають в Україні під час війни. Результати цього дослідження не можуть потішити українських водіїв.


Максимов Віталій, Тудей





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