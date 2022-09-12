Volkswagen перетворив електрокросовер на екстремального "звіра": фото і відео

Німецький бренд Volkswagen представив концепт екстремальної версії електричного кросовера ID.4 GTX, який перетворили на вражаючий позашляховик ID. Xtreme.

Про це повідомляє Motor1.

Volkswagen ID. Xtreme має силовий передній бампер, а також 18-дюймові колісні диски на позашляховій гумі, розширені на 50 мм крила, арки яких зробили методом 3D-друку та алюмінієвий захист днища. Розробники перелаштували на ралі-кросовий лад підвіску зі збільшеним кліренсом.

Облаштування салону авто тримають поки що у секреті, але виробник запевнив, що там встановлені нові сидіння та є вставки з алькантари з помаранчевими акцентами.

Ця модель нового кросоверу оснащена повним приводом. Новий задній мотор і змінене програмне забезпечення дозволили підняти загальну віддачу на 65 кіловат, тобто до 285 кіловат (388 к.с.). Volkswagen ID. Xtreme також зберіг топову, як для серійної моделі, батарею на 82 кіловат-години. Детальної інформації з приводу динаміки поки що немає.

Фото: motor1.com

Фото: motor1.com

Фото: motor1.com


Катерина Глянько, Апостроф





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