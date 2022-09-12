Стало відомо, скільки отримав Дорожній фонд за розмитнення євроблях

Дорожній фонд України у липні-серпні 2022 року отримав 1,95 млрд грн, сплачених як мито та акциз за розмитнення автомобілів на іноземних номерах. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

Зокрема, у липні 2022 року акциз за розмитнення євроблях становив понад 286 млн гривень, а мито – понад 482 млн гривень. У серпні акциз склав понад 484 млн гривень, а мито – 700 млн гривень.

Раніше перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко розповів, що в Україні внаслідок злочинних дій російських окупантів пошкоджено 25 000 км доріг. Це 20% від усіх українських доріг. За його словами, на ремонт цих доріг, а також на відновлення дорожньої інфраструктури потрібно понад 900 млрд гривень. Він вважає, що основні об'єкти можна відновити приблизно за 1-1,5 роки.

Нагадаємо, з квітня до 30 червня 2022 року можна було безкоштовно розмитнити будь-який автомобіль на іноземних номерах. З 1 липня розмитнення знову стало платним. При цьому голова парламентського фінансового комітету Данило Гетьманцев раніше заявив, що в Україні більше ніколи не буде безплатного розмитнення автомобілів.

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