Стало відомо, скільки отримав Дорожній фонд за розмитнення євроблях

Дорожній фонд України у липні-серпні 2022 року отримав 1,95 млрд грн, сплачених як мито та акциз за розмитнення автомобілів на іноземних номерах. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

Стало відомо, скільки отримав Дорожній фонд за розмитнення євроблях

Зокрема, у липні 2022 року акциз за розмитнення євроблях становив понад 286 млн гривень, а мито – понад 482 млн гривень. У серпні акциз склав понад 484 млн гривень, а мито – 700 млн гривень.

Раніше перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко розповів, що в Україні внаслідок злочинних дій російських окупантів пошкоджено 25 000 км доріг. Це 20% від усіх українських доріг. За його словами, на ремонт цих доріг, а також на відновлення дорожньої інфраструктури потрібно понад 900 млрд гривень. Він вважає, що основні об'єкти можна відновити приблизно за 1-1,5 роки.

Стало відомо, скільки отримав Дорожній фонд за розмитнення євроблях

Нагадаємо, з квітня до 30 червня 2022 року можна було безкоштовно розмитнити будь-який автомобіль на іноземних номерах. З 1 липня розмитнення знову стало платним. При цьому голова парламентського фінансового комітету Данило Гетьманцев раніше заявив, що в Україні більше ніколи не буде безплатного розмитнення автомобілів.

Раніше ми назвали 8 порушень правил дорожнього руху, які спустошать українських водіїв.


Максимов Віталій, Тудей





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