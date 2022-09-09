Бюджетні та надійні: найпопулярніші вживані авто з-за кордону в Україні

За першу половину 2022 року в Україну завезли чимало вживаних автомобілів із США — ця країна посіла 4 місце в рейтингу найпопулярніших для купівлі машин. Так, з січня по червень українці ввезли 29,1 тис. легковиків із Америки.

Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку, пише «Апостроф».

Вищезазначена кількість авто — це 9,8% від загального числа автомобілів, імпортованих з-за кордону протягом першого півріччя 2022 року. Частка привезених уживаних авто скоротилася втричі.

Щодо країн Америки, то 95,9% машин транспортували із США, 4% з Канади, а декілька штук — з Мексики. І більшість з них українці купили на страхових аукціонах після ДТП.

Діапазон цін

72,9% автомобілів з Америки коштували від $2 до $7 тис. Найбільше привозили автомобілі ціною від $3 до $4 тис. (4,9 тис. од.).

Водночас середня вартість автомобіля склала $6673, а це вдвічі більше, ніж середня ціна машини із Європи.

Найпопулярніші моделі легковиків, привезених із США протягом січня-червня 2022 року

  1. Nissan Rogue — 1369 од., середня ціна $5584;
  2. Volkswagen Jetta – 1035 од., $3515;
  3. Ford Fusion – 936 од., $3904;
  4. Volkswagen Passat – 891 од., $3776;
  5. Dodge Journey – 841 од., $3693;
  6. Ford Escape – 793 од., $4792;
  7. Ford Focus – 753 од., $2572;
  8. Volkswagen Tiguan – 744 од., $5948;
  9. Jeep Cherokee – 738 од., $5418;
  10. Jeep Compas – 734 од., $4677;
  11. Audi Q5 – 631 од., $8640;
  12. Mazda CX-5 – 566 од., $7229;
  13. BMW X5 – 552 од., $ 11 545;
  14. BMW 3 Series – 529 од., $6493;
  15. Mitsubishi Outlander – 523 од., $5473.





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