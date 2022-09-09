Бюджетні та надійні: найпопулярніші вживані авто з-за кордону в Україні

За першу половину 2022 року в Україну завезли чимало вживаних автомобілів із США — ця країна посіла 4 місце в рейтингу найпопулярніших для купівлі машин. Так, з січня по червень українці ввезли 29,1 тис. легковиків із Америки.

Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку, пише «Апостроф» .

Вищезазначена кількість авто — це 9,8% від загального числа автомобілів, імпортованих з-за кордону протягом першого півріччя 2022 року. Частка привезених уживаних авто скоротилася втричі.

Щодо країн Америки, то 95,9% машин транспортували із США , 4% з Канади, а декілька штук — з Мексики. І більшість з них українці купили на страхових аукціонах після ДТП.

Діапазон цін

72,9% автомобілів з Америки коштували від $2 до $7 тис. Найбільше привозили автомобілі ціною від $3 до $4 тис. (4,9 тис. од.).

Водночас середня вартість автомобіля склала $6673, а це вдвічі більше, ніж середня ціна машини із Європи.

Найпопулярніші моделі легковиків, привезених із США протягом січня-червня 2022 року