BMW показав на тизері BMW M2 нового покоління

Компанія BMW показала на тизері BMW M2 нового, другого, покоління. Офіційна прем'єра цієї новинки відбудеться вже зовсім скоро – 11 вересня 2022 року.

Раніше фотошпигуни кілька разів бачили BMW M2 нового покоління під час дорожніх тестів. Завжди цей автомобіль був сильно закамуфльований. На тизері новий M2 також не скинув камуфляж.

Зверніть увагу на багаторівневу центральну чотириядерну вихлопну систему. Така сама система є у BMW M4 через підрозділ M Performance Parts.

Звичайно, цікаво, яким двигуном оснащується BMW M2 другого покоління. Передбачається, що у нього під капотом знаходиться шестициліндровий 3,0 л рядний бензиновий двигун з подвійним турбонаддувом. Таким же двигуном оснащується BMW M3. Однак, у M2 його потужність знижена до 450 к.с.

Покупцям, швидше за все, запропонують шенстиступінчасту механічну коробку передач або восьмиступінчасту автоматичну коробку передач, на вибір. Привід - задній. Надалі, можливо, покупцям запропонують версію з повним приводом xDrive.

BMW M2 – це один із найкращих спортивних автомобілів, які з'явилися за останні 10 років. Тому BMW намагатиметься, як кажуть, тримати марку.

Нагадаємо, раніше фотошпигуни показали новий BMW X6 M у мінімальному камуфляжі.