У Німеччині помітили оновлений Volkswagen Tharu

Компанія Volkswagen розпочала дорожні тести оновленого компактного кросовера Volkswagen Tharu, який продаватиметься як модель 2023 року випуску. Фотошпигуни помітили цю новинку під час тестів у Німеччині.

Volkswagen Tharu продається у Китаї з 2018 року. На інших ринках, наприклад, у США , він відомий під назвою Taos. У Європі оновлений Tharu тестують для того, щоб максимально точно налаштувати шасі та ходові якості, а також модернізувати двигуни.

Судячи з шпигунських фотографій, Tharu 2023 модельного року отримав нові бампери, оновлену решітку радіатора, нові фари і задні ліхтарі. Салон оббитий якіснішими матеріалами. Кросовер також отримав більше обладнання та нових технологій. Які саме? Наприклад, у нього нова цифрова панель приладів, нова інформаційно-розважальна система, а також є кілька систем допомоги водієві.

У лінійку двигунів, як і раніше, входять 1.4 TSI потужністю 150 к.с. та 2.0 TSI потужністю 185 к.с. Перший мотор працює разом з шестиступінчастою механічною коробкою передач, а другий – з семиступінчастою автоматичною коробкою передач DSG. Привід – передній чи повний (4MOTION).

Volkswagen почне продавати оновлений Volkswagen Tharu у 2023 році. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Volkswagen може зняти з конвеєра знаменитий Golf.