Нова масштабна НП на Одещині, врятувати людей не вдалося: кадри з місця трагедії

У понеділок, 5 вересня, сталася чергова смертельна аварія на дорозі Одеса – Рені.

Вантажівка з зерном зіткнулася з мікроавтобусом на 176 км траси поблизу селища Новоселівка у Ізмаїльскому районі. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

В результаті аварії двоє людей загинули.

На місці подій працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, бригада швидкої допомоги, представники ДСНС.

Проїзд на даній ділянці дороги у бік Одеси та у бік міста Ізмаїл ускладнено. Обставини події встановлюються.

Одеські телеграм-канали публікують кадри з місця ДТП.

Нагадаємо, 3 вересня на 51 км траси Одеса-Рені водій легкового автомобіля «Daewoo» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою «Scania».

В результаті зіткнення загинули 37-річний кермувальник легковика та його 15-річна донька. Інші пасажири – 37-річна дружина та 12-річний син – зараз у лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.