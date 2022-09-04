У Хмельницькому судять банду автомобільних шахраїв

У Хмельницькому судитимуть учасників злочинної групи, які займалися обміном автомобілів на кращі за невелику доплату, але фактично передавали потерпілим машини з підробленими документами та у поганому технічному стані. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

У Хмельницькому судять банду автомобільних шахраїв

Правоохоронці викрили учасників цієї злочинної групи у лютому 2022 року (у цій банді було шість осіб). Зловмисники обіцяли потерпілим обміняти їхні автомобілі на кращі за невелику доплату. Але потерпілі отримували "нові" автомобілі у поганому технічному стані або взагалі залишалися ні з чим. Повернути автомобілі чи гроші клієнти не могли.

Автомобілі, одержані для обміну, фігуранти легалізували шляхом переоформлення документів на підконтрольних осіб. Досудове слідство встановило щонайменше шість фактів незаконного набуття прав на автомобілі. Потерпілим завдали збитків на загальну суму близько 1 млн гривень.

У Хмельницькому судять банду автомобільних шахраїв

Під час обшуків у Хмельницькій та Вінницькій областях у фігурантів вилучили автомобілі потерпілих, фіктивні договори купівлі-продажу, бланки, печатки, автомобільні номери та велику суму грошей у різній валюті.

Слідчі поліції за даними фактами відкрили кримінальне провадження за шістьма статтями КК України, у тому числі за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство). Обвинувальний акт та матеріали кримінального провадження вже передали до суду першої інстанції для розгляду по суті.

У Хмельницькому судять банду автомобільних шахраїв

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області псевдоволонтери продали автомобілі, ввезені як гуманітарну допомогу для ЗСУ.


Максимов Віталій, Тудей





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