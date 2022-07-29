Сервісні центри МВС продовжили термін зберігання автомобільних номерів

Сервісні центри МВС зупинили відлік терміну платного зберігання автомобільних номерних знаків на час дії військового стану в Україні, і їхнє знищення поки що не проводиться. Про це повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС.

Продовжити термін платного зберігання автомобільних номерів у сервісному центрі МВС можна буде після закінчення війни. При цьому, якщо немає можливості під час війни заплатити за зберігання номерних знаків, їх утилізувати не будуть, а продовжуватимуть зберігати. Заплатити можна пізніше.

Таким чином, українці, які мають автомобільні номерні знаки на платному зберіганні у сервісному центрі МВС, тепер можуть не хвилюватись. Їхні номери знищувати не будуть.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ сервісні центри МВС скоротили до мінімуму надання послуг та у деяких районах припинили роботу. Поступово ситуація з безпекою покращала, і СЦ МВС знову почали надавати всі послуги.

Раніше стало відомо, що у Черкасах у п'яного порушника комендантської години патрульні поліцейські вилучили Porsche. За потреби цей автомобіль передадуть Збройним силам України.